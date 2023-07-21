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休士頓侯友宜後援會8月5日成立 籌組支援團返台投票

【休士頓訊】

「全美侯友宜後援會」成立大會已於7月15日在舊金山國父紀念館成立，休士頓分會也將於8月5日下午1時至4時假中華文化服務中心2樓摯友廳舉行成立大會，地址：9800 C Town Park Dr. Houston TX 77036。

會中將邀请休士頓政治系翁履中教授做專題演講，當天並有捐款、愛國歌曲演唱、後援會紀念品銷售。

休土頓侯友宜後援會籌辦一個2024休士頓支持侯友宜16天支援團，包括2024年1月15日至1月30日旅遊行程，有意者請打電話郭蓓麗：281-891-0719洽詢或直接打電話給旅行社Michelle Yao 504-339-8383。

有關赴台投票資格如下：

一，有效中華民國護照和有六個月以上居住簽證者，可投總統副總統和立法委員。

二，如簽證過期，仍然可以用有效中華民國護照，選舉總統和副總統但不包含立法委員。

三，若沒有戶籍但持有效中華民國護照，侯友宜休士頓後援會可協助大家，幫忙在台灣所屬選區登記投票，登記表格會在今年11月左右收到，收到表格後，會協助大家登記投票。現在可先登記，待收到登記表格，會通知大家辦理。有任何問題亦可電洽：唐心琴832-651-2848。

侯友宜 休士頓 中華民國

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