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德州海灘糞便細菌超標 90%去年至少一天不安全

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州環保團體「環境德州」最新研究發現，德州許多海灘的糞便檢測超標。（EPA／Getty）
德州環保團體「環境德州」最新研究發現，德州許多海灘的糞便檢測超標。（EPA／Getty）

休士頓紀事報報導，德州環保團體「環境德州」（Environment Texas）近期發布一項最新研究發現，2022年孤星州90%的海灘，至少有一天糞便細菌量的檢測結果，超過聯邦環保署（U.S. Environmental Protection Agency，EPA）設定的安全值，達到不安全的糞便細菌水平。

糞便污染來自城市徑流、污水和工業化農場。該報告指出，「環境德州」對該州61個海灘進行測試，其中有55個海灘至少有一天的糞便污染檢測呈陽性。基督聖體市（Corpus Christi）科爾公園（Cole Park）污染比例最高，54%的檢測日呈陽性。

其他測試的海灘，包括蓋維斯頓灣（Galvestono Bay）德州市堤壩（Texas City Dike），超過28%的檢測日呈陽性。蓋維斯頓第25街的海提大道（Seawall Boulevard）26%，均超過EPA設定的25%安全值。位於克拉拉街（Clara Street）沿線的蓋維斯頓縣多個海灘，有23%檢測日呈陽性，哈里斯縣（Harris）西爾灣海灘公園（Sylvan Beach Park）為21%。

在受污染的水中游泳，可能會導致腸胃道、呼吸道等疾病，耳朵、眼睛感染或皮疹等。根據「環境德州」，美國每年估計有5700萬人次因在海洋、湖泊、河流和池塘游泳而患病，其中大多數疾病均未報告。此外，污染還會引發健康警告，使海灘關閉。

為防止海灘污染，該研究建議增加公共投資，建設廢水基礎設施，阻止污水溢出和徑流污染。該研究指出，2021年相關單位通過的一項大規模基礎設施計畫，替污水和雨水相關基礎建設提供117億元。然而，EPA估計污水處理設施的實際需求是2710億元。

環境德州執行主任麥茲格（Luke Metzger）在聲明中表示，「儘管德州人重新享受海灘上的微風與海浪，污染仍困擾著許多地方。現在是修復我們水利基礎設施，阻止病原體流入海灘的時候了。」

德州 檢測 投資

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