保富銀行 躋身最佳上市同業

保富銀行被2023年《Bank Director》評鑑名列全美最佳上市銀行第十名。（保富銀行提供）

保富銀行（Preferred BankNASDAQ: PFBC）日前公布第二季度財報。第二季度淨收入達3790萬元，每股獲利2. 61元，較去年同期，淨收入增加了990萬元，增長率爲35.2%。同時，第二季度總存款增加1.81億元，較去年同期增長13.4%，總貸款 增加$610萬元。平均資産報酬率爲2.32%，期初股權報酬率爲 23.18%。

美國權威金融專業期刊《Bank Director》於七月初發布的2023年Ranking Banking全美最佳上市銀行中，保富銀行以其總體表現晉升至第10位。此項評鑑以盈利能力、資產品質、資本適足率和股東總回報為標準，在全美國三百家規模最大的上市銀行中進行評選。

保富銀行 Preferred Bank（NASDAQ: PFBC）成立於 1991 年是總部設於加州 規模最大的 獨立商業銀行之一，現有總資產超過 60 億美元。保富銀行實力雄厚，三十多年來穩健成 長。在南加州、北加州、紐約和德州均設有分行，爲客戶提供全方位的銀行服務。

保富銀行提供企業完整的貸款服務，包括運營資金貸款、設備融資和商業房地產 貸款業務。 保富銀行的房地產融資項目涵蓋住宅、商業、工業和其他投資類型的房地產，現金管理服 務包括最新的現金管理工具，如付款確認、帳戶對帳、遠端存款、快遞服務、商戶解決方 案和自動清算所系統（ACH）。保富銀行的客戶群分佈於各行各業，例如不動產、進出口、醫療、餐飲等。分行的員工可以使用多元語言為客戶服務。

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