我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

哈維颶風索賠訴訟 律師開講

記者封昌明／休士頓報導
陳帆律師為民眾講解申請理賠應注意事項。（記者封昌明／攝影）
陳帆律師為民眾講解申請理賠應注意事項。（記者封昌明／攝影）

即將在8月15日截止收件的哈維颶風索賠訴訟，由賴清陽律師和陳帆律師領導的索賠法律團隊，日前在凱蒂（Katy)地區著名的華夏中文學校舉行，該校校長馬莎盛讚該律師團為受災戶維權精神可嘉，華夏中文學校在當年也受到了災損，因此也加入了集體訴訟的團隊，全力支持向政府爭取合法的權益。

針對每一位參與聽眾的問題，律師團隊都給予了詳細的解答，使與會者們受益匪淺。他們對於如何進行索賠以及獲得應有的權益，都表達出了更加堅定的信心。

賴清陽表示，2017年的哈維颶風肆虐德州，給休士頓當地居民帶來了巨大的破壞和痛苦。時隔六年，這場看似是天災的自然事件隨著聯邦法院的一紙判決讓人們知道，這實則是由美國陸軍工程兵團的失誤所造成，他們深深地了解華人社區的需求和困境。作為華人社區的倡導者，兩位律師致力於捍衛受災華人的權益，他們堅信每個受害者都應該獲得適當的公正補償。

陳帆提醒受災戶: 根據訴訟時效規定，自洪水發生起到今天，6年的追訴期馬上屆滿。請處在上游洪災區的居民務必在2023年8月28日之前提起索賠，否則一旦該期限過去，個人或機構將永久失去在法院起訴或主張該公正補償的權利。

賴清陽律師、陳帆律師的聯合團隊聯絡方式：281-805-7169或713-818-8866。

華夏中文學校校長馬莎盛讚律師團隊為受災戶伸張正義，令人感動。（記者封昌明／攝影）
華夏中文學校校長馬莎盛讚律師團隊為受災戶伸張正義，令人感動。（記者封昌明／攝影）
賴清陽與陳帆聮合組成的律師團隊在華夏中文學校開講。 （記者封昌明／攝影）
賴清陽與陳帆聮合組成的律師團隊在華夏中文學校開講。 （記者封昌明／攝影）

華人 颶風 洪水

上一則

客家同鄉會舉辦夏季野餐 百名鄉親歡聚

下一則

華府華文作家協會寫作工坊 報名截至8/31

延伸閱讀

蘇姿丰在台與超微團隊開會 超大台灣零食「乖乖」吸睛

蘇姿丰在台與超微團隊開會 超大台灣零食「乖乖」吸睛
突收「調查目標信」 川普團隊意外 未預期這麼快

突收「調查目標信」 川普團隊意外 未預期這麼快
中文學校聯合會會長交接 頒發獎學金

中文學校聯合會會長交接 頒發獎學金
消防員夫婦不育多年想領養 女嬰被棄消防站成全心願

消防員夫婦不育多年想領養 女嬰被棄消防站成全心願

熱門新聞

美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風襲芝 警報大響 歐海爾機場數千旅客急躲地下道

2023-07-13 10:06

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因