哈維颶風索賠訴訟 律師開講

陳帆律師為民眾講解申請理賠應注意事項。（記者封昌明／攝影）

即將在8月15日截止收件的哈維颶風 索賠訴訟，由賴清陽律師和陳帆律師領導的索賠法律團隊，日前在凱蒂（Katy)地區著名的華夏中文學校舉行，該校校長馬莎盛讚該律師團為受災戶維權精神可嘉，華夏中文學校在當年也受到了災損，因此也加入了集體訴訟的團隊，全力支持向政府爭取合法的權益。

針對每一位參與聽眾的問題，律師團隊都給予了詳細的解答，使與會者們受益匪淺。他們對於如何進行索賠以及獲得應有的權益，都表達出了更加堅定的信心。

賴清陽表示，2017年的哈維颶風肆虐德州，給休士頓當地居民帶來了巨大的破壞和痛苦。時隔六年，這場看似是天災的自然事件隨著聯邦法院的一紙判決讓人們知道，這實則是由美國陸軍工程兵團的失誤所造成，他們深深地了解華人 社區的需求和困境。作為華人社區的倡導者，兩位律師致力於捍衛受災華人的權益，他們堅信每個受害者都應該獲得適當的公正補償。

陳帆提醒受災戶: 根據訴訟時效規定，自洪水 發生起到今天，6年的追訴期馬上屆滿。請處在上游洪災區的居民務必在2023年8月28日之前提起索賠，否則一旦該期限過去，個人或機構將永久失去在法院起訴或主張該公正補償的權利。