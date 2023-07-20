高溫成常態 居民湧水邊消暑

天氣太熱，民眾紛紛跑到湖邊消暑。（取自Lake Austin Resort網頁）

6月那波大熱浪 侵襲德州 時，居民大致聽取衛生單位的建議留在室內吹冷氣，但超過100度的天氣已成常態，現在居民決定還是要外出作樂，只要跟水有關的地方都人潮洶湧，出租水上娛樂器材的業主大發利市。

18日(周二)奧斯汀的日間最高溫又達到三位數字，而且這波熱浪會延續到周末，暑假期間要孩子整天待在家裡畢竟不是長久的辦法，於是居民又開始往外尋歡作樂。奧斯汀雖是個內陸城市，但沿著科羅拉多河築壩攔水形成許多人工湖，奧斯汀的西半部又是丘陵起伏的地勢，有山有水的優美景觀相當宜人。

奧斯汀湖(Lake Austin)其實是蜿蜒曲折的河道，穿過奧斯汀的市區，兩岸有相當蔥鬱的林木，市民安德魯雪爾頓(Andrew Shelton)帶著三歲的女兒卡米(Cammie Shelton)把獨木舟停泊在樹蔭之下，兩支釣竿等著魚兒上鉤之際，父女兩人把腳泡在水中納涼，他們希望能釣到幾隻大鱸魚(bass)帶回家讓媽媽燒來作晚餐。

啟斯司特恩(Chase Sturn)是水上娛樂器材的出租業者，他擁有的獨木舟(kayak)、槳板(paddleboard)和大游泳圈(tube)幾乎不敷租用，像這樣的熱絡情況使他笑得合不攏嘴，而漫漫長夏還至少有裡個月。離市區稍遠的詹森夫人湖(Ladybird Lake)和查維斯湖(Lake Travis)，目前也是遊人如織的情況。

年輕的瑞秋霍洛維茨(Rachel Horowitz)是奧斯汀市民，她的朋友卡洛琳江庫度(Caroline Djakuduel)從馬里蘭州 來拜訪她，瑞秋表示，炎熱的天氣讓人感到疲倦，整天待在冷氣房裡太沒趣，於是她們到湖邊來租了一艘橡皮艇。卡洛琳則表示，她喜歡炎熱的天氣，這種天氣最適合戲水，這是她遠道從馬里蘭州來到德州的一個重要理由。