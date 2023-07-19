台灣搭僑學員訪休士頓 聽美南僑奮鬥史
為增進台灣青年對政府駐外僑務工作的認識及拓展國際視野，建立與海外僑界的橋梁，僑委會自106年起推動「台灣青年海外搭僑計畫」，遴選台灣大專校院優秀在學青年於暑假期間赴海外各地參訪見習。
今年是疫情後首度恢復實體辦理，參加「112年美南地區台灣青年海外搭僑計畫」的16位學員於7月13日晚間自台灣搭機抵達休士頓，展開為期一周的海外參訪見習活動，包含前往駐外館處及文教中心見習，拜會僑團、僑校及僑台商知名企業，參與重要僑社活動，與當地僑領或僑青交流座談，另也安排參訪當地政經、學術、文化機構及參加主流社會活動。
14日活動首站來到榮獲經濟部「海外台商磐石獎」的亞洲化學股份有限公司(Asia Chemical Corp.)，由副執行長楊崇肯率團隊接待。楊崇肯歡迎大家遠道而來，並帶領學員進行廠區導覽及公司業務簡報，午餐期間準備道地德州BBQ讓學員們享用，學員則趁這難得機會紛紛提問，席間除討論疫情對僑台商業務影響、赴休士頓投資契機、台商成功進入美國市場訣竅外，也就塑膠製造業與環保議題進行意見交流，楊崇肯及團隊成員皆一一回覆。
一行人隨後來到金城銀行拜會，由副董事長楊明耕、執行長林懿明、執行副總裁林蘋蘋接待。楊明耕分享自己年輕時「來來來，來台大；去去去，去美國」、「一卡皮箱走天下」的心路歷程，用自己的奮鬥史鼓勵大家勇敢走出舒適圈，多出國看看尋找自己的人生目標，也提醒年輕人要隨時保持誠實信用的做人原則。林懿明則提及疫情期間僑台商捐助當地民眾口罩及物資獲得美國主流一致稱讚，以及台灣晶片與半導體產業等各項Made in Taiwan產品，都讓台灣在國際發光發熱，他以身為台灣人為傲。
即將自國立陽明科技大學畢業的張育哲感謝僑委會提供機會來休士頓參訪，他說這次參訪不僅是學術知識的增長，更重要的是通過與當地僑台商交流，增進自我未來求職方向的瞭解，而金融與化學行業不僅是高度技術化的範疇，也是需要創新和全球合作的領域。國立台北教育大學的方明任則向現場僑胞介紹「僑委會海外青年台灣觀摩團」，他提及自己曾擔任生活輔導員一職，帶領從海外各地回來台灣參加活動的學員，對於了解台灣精神及文化的根相當有意義，鼓勵僑胞年輕華裔青年子弟踴躍報名參加。
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