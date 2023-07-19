影星籲增獎勵 促德州影視業發展

德州增加電影激勵措施，促進德州影視產業經濟發展。（Getty）

休士頓紀事報報導，近幾個月以來，包括丹尼斯奎德（Dennis Quaid）、馬修麥康納（Matthew McConaughey）、伍迪哈里遜（Woody Harrelson）和歐文威爾森（Owen Wilson）等德州 電影明星，紛紛在社交媒體上，要求德州立法者增加稅收優惠，以促進德州影視產業經濟增長。

這些影星要求增加影視產業獎勵的部分原因，是其他州對該產業的優惠獎勵措施，對製片公司來說更具吸引力。

儘管並非所有擬議的法案都得到州議會通過，但德州立法者日前仍批准一項2億元預算 ，用於增加之前通過，促進德州影視產業的「德州電影產業激勵計畫」（Texas Moving Image Industry Incentive Program）所提供4500萬元的電影和電視製作資金。

該計畫旨在通過動態影像產業發展德州經濟，在德州創造就業 機會。隨著預算增加，符合條件的電影、電視、商業、動畫、視覺效果和其他動態圖像製作等相關產業，可申請德州資金補助，其中包括支付給德州居民的工資等。

這項贈款是根據預算和製作類型而有不同，想了解更多相關資訊，可上德州電影產業激勵計畫網站：https://gov.texas.gov/film/page/tmiiip。