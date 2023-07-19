休士頓台聲合唱團 演出精彩

駐休士頓台北經文處處長蕭伊芳（左六）、總指揮張廖莉娜（左七）全體大合照。

休士頓 台聲合唱團53周年紀念音樂會，7月15日在休士頓基督教大學音樂廳舉辦，53位合唱團員，由張廖莉娜指揮，王慶隆團長率隊演出。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、副處長王韋龍、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、張世勳、陳建賓、斯坦福市議員譚秋晴、金城銀行副董事長楊明耕、世華婦女全球榮譽會長黎淑瑛、松年學院院長許勝弘、台商會前會長張園立等政商名流近千人前往聆聽，大家都為合唱團精彩的演出喝采。

團員之一宋明麗表示，合唱團經過五年的訓練，才呈現今天非常成功的音樂會。演唱會的開場曲是以民俗服裝演唱「噗仔聲加催落」，最後安可曲「台灣」，全場近千位聽眾，全體起立致敬，許多人流淚，懷念台灣心疼台灣。

主辦單位表示，台聲合唱團於1970年成立，一直以來致力於傳播台灣音樂文化，將快樂散布給鄉親們，與大家分享歌曲的律動喜悅。今年的音樂會特別有意義，經過三年多的疫情 ，許多人承受著內心的鬱卒和人際的疏離，更需要戀戀鄉音來紓解鄕愁，用歌聲來療癒人心，守得雲開見月來，正是時候歡唱鄉音把愛傳播出去，「咱的歌、咱的愛」就是此次音樂會的主題。

這場以「咱的歌、咱的愛」為主題的音樂會由張廖莉娜老師指揮及策劃，演唱多首台灣歌謡，以傳承台灣各族群的歌曲，來歌頌青春的愛情，遊子的鄉情，及節慶的熱情，更不忘懷念童稚的真情，每首咱的歌都充滿著對台灣的愛，其中一曲綠島小夜曲，張廖麗娜除了指揮合唱團也反身指揮全場聽眾，台上台下大合唱為演唱會帶來高潮。