一對男女疑綁架禁錮18歲女 案情離奇警方追究中

荷西雷耶斯(左）和賈克琳瑪西亞斯涉嫌綁架和性侵18歲女子。（哈里斯縣第四區警局）

哈里斯縣北區16日(周日)爆發綁架禁錮案，一對30歲左右的男女疑似把一名18歲的女子，用鏈條鎖起並屢次性侵 ，女子趁隙逃出後，警方逮捕這對男女，被綁架性侵的女子失聯約30天後回到父母身邊。

哈里斯縣第四區(Precinct 4)區警長赫曼(Constable Mark Herman)於17日(周一)表示，他沒有公布受害人的身分，但指出是巴沙迪那市(Pasadena)的居民，大約一個月前，31歲的荷西雷耶斯(Jose Reyes)誘騙18歲的受害人往北開車30哩到他的住處，他表示希望和她發展成情侶。

當受害人到達那裡以後，發現雷耶斯已有同居人，29歲的賈克琳瑪西亞斯(Jaqueline Macias)不但也住在那棟房子裡，而且她兩周前剛給雷耶斯生下一個孩子。這時受害人發現上當想要離去，但那對男女不讓她走，他們將她用鏈條鎖起，禁閉在一個房間裡，一個月之間對她多次性侵。

警方指出，受害人表示16日那天傍晚那對男女把她放開幾分鐘，她趁隙逃出那間房子到隔壁求救，那位鄰居打911報警後，警方將那對涉嫌綁架(kidnapping)的男女逮捕。17日出庭時，法官把雷耶斯的保釋金訂為10萬元，瑪西亞斯的訂為5萬元。

但這件案子有許多疑點，縣警局還在深入調查，受害人重獲自由後到醫院驗傷，警方可能依據驗傷報告對那對男女提控更多的罪名。另一個問題是：受害人失蹤一個月，但她的家人似乎沒有向警方報告失蹤人口，莫非這位18歲的女子並非被人禁錮，而是兩情相願的留在那裡？