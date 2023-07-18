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紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

短租房變派對屋 居民投訴多

編譯林思牧／綜合報導

7月初達拉斯發生了生日派對槍擊案，警方調查後發現，出事地點又是Airbnb的短期出租屋(short-term rental)，出租屋的隔壁鄰居已跟Airbnb和達拉斯市警局投訴過，但問題並沒有解決，這種把寧靜住宅區變成鬧市的商業行為，給很多居民的生活造成困擾。

7月8日周六晚間，位於彭帕諾海灘街(Pompano Beach Drive)的一戶住宅舉行生日派對，從下午開始許多車輛開到這條街上，眾人在街上喧囂，屋裡傳來震天的音樂聲，男男女女在前院親吻摟抱。那天晚上快到11點的時候，賓客之間發生激烈爭吵，有一人拿出槍來射擊，16歲的格林(Jahcorian Green)當場死亡，另有三名少年受傷。

佛加拉(Melissa Vergara)就住在這間派對屋的隔壁，那天她帶著孩子出城去參加親友的團聚會(family reunion)。快到11點的時候，她的手機不斷發出警訊，告訴她門前的走道上有人，她打開監控器看畫面，看到有一位少年單腳一跳一跳地站在走道上，然後他支撐不住臥倒在灌木叢邊。

佛加拉原本以為這個人喝醉了，後來這位少年央求：「我被子彈打中了，請讓我進妳家好嗎？」這時她知道那人確實受了傷，她說：「我打電話叫警察來幫你。」

佛加拉向WFAA的記者表示，她在這裡已經住了五年，過去這裡一向寧靜，但是大約六個月前，原來的屋主把房子賣給Airbnb的操作人(Airbnb operator)，從此每個周末都不知道會發生什麼事，每當周末快到的時候就讓她心驚，原來是應該悠閒度過的周末，現在總讓她焦慮不已。

佛加拉指出，這些來參加派對的人缺乏公德心，在大庭廣眾之下做些不該做的事，所以她不再讓孩子到外面玩，免得看到那些不雅之事。其實，這個問題相當普遍，以至於達拉斯市議會已在上個月通過法規，不准許屋主把房子作為短期出租之用，該法將於12月1日生效。

但這並不表示問題到時候就會解決，市警局與法規執行局的主管都表示，以目前的人員編制，並沒有人手可以去即時處理市民對派對屋的投訴。佛加拉對這種情況相當沮喪，這個槍擊事件讓她的孩子們相當恐懼，雖然她自己也很恐懼，但她在孩子面前要表現得勇敢。

槍擊

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