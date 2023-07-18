盯梢搶劫猖獗 銀行取款要小心

休士頓 東南區一位不會說英文的西語裔男子，到支票 兌現商店去匯錢給住在墨西哥的女兒，他回到家剛把皮卡開上車道，就被六名非洲裔青年圍堵，這是當前時興的「盯梢」(jugging)犯罪方式。雖然他被打了一頓，手機也被搶走，但是他機警的記住歹徒車牌號碼，休士頓市警局只花了幾個小時就把六名歹徒全部逮捕。

所謂「盯梢」，就是一些遊手好閒的人在銀行、支票兌現商店或提款機附近逗留，找目標下手搶錢，他們仗著人多勢眾以及一般人不敢反抗的心理，毫無忌憚地奪走別人辛苦賺來的錢財。

休士頓地區的ABC 13電視台日前報導，珊多佛(Cipriano Cazares Sandoval)前一天去離家不遠的支票兌現商店(check cashing business)，但他是去那裡使用國外匯款的服務，他每隔一段時間就會匯錢給他的女兒。

錢匯出去以後身上就沒錢了，但是在停車場上的六名非洲裔青年並不知道實情，他們開車跟著珊多佛回家，他把皮卡一開上車道，就有一輛車擋在皮卡後面，讓他進退兩難。這時兩名黑人 青年從車裡下來，手上拿著槍對他說了些他沒聽懂的話。接著車上又下來兩名黑人青年，四人發現要搶的對象根本聽不懂英文，遂動手搜查他的口袋。

珊多佛去看那輛車的車牌，把號碼記下，這時他看到車上還有兩人，因此這一幫搶匪總共有六人。幸好這時搶匪發現他身上真的沒錢，只把他的手機搶走了，沒有進到屋裡洗劫。這批人離開以後，珊多佛打電話報警，因為他把車牌號碼記得很清楚，住家前面又有錄影監控器，警方很快就把那六人全部逮捕。

被捕六人的年齡在17歲到20歲之間，他們被控以致命武器進行重度搶劫(aggravated robbery with a deadly weapon)和非法攜帶武器(unlawful carrying of weapon)。警方指出，如今盯梢的風潮正盛，民眾最好少用自動提款機，如果要去銀行取錢，最好帶著親友同往比較安全。