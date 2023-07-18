我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

熱爆 奧斯汀設噴霧納涼帳篷 市民驚喜

編譯林思牧／綜合報導
奧斯汀市政府上周末起在市中心一帶設立「噴霧納涼帳篷」。（截自KSAT）
奧斯汀市政府上周末起在市中心一帶設立「噴霧納涼帳篷」。（截自KSAT）

奧斯汀市政府上周末起在市中心一帶設立「噴霧納涼帳篷」(misting cooling tents)，這是過去沒施行過的善政，路過的市民得以暫時坐下清涼一陣，還有冰鎮的瓶裝水可以取用。

德州今年春末開始一再受熱浪侵襲，政府急難與衛生部門思索如何幫助民眾度過酷暑，奧斯汀14日宣布噴霧納涼帳篷的新構想之後，15日在市中心瓜達露佩街(Guadalupe)介於第四街與第五街之間的路段上，設立一系列的帳篷，帳篷底下有水管與噴頭，噴灑出細細的水霧，帳篷底下明顯涼爽許多。

在帳棚下方還有許多冰桶，放滿冰塊和瓶裝水，市府員工給路過的人發放冰鎮瓶裝水，有些市民對這種善舉感到意外的驚喜。對無家可歸者而言，這些納涼帳篷更為重要，讓他們可以清涼的度過大半天。市政府將擴大裝設這種帳篷，每當氣象局發布「過熱警訊」(excessive heat warning)時，那天帳篷就會開放到傍晚6時。

每年酷熱的季節中，美國平均會有700人因炎熱所引發的疾病喪生，譬如中暑(heat stroke)或熱衰竭(heat exhaustion)。今年到目前為止，德州已有13人被確認是「熱死的」。德州今年的大熱浪出現得早，奧斯汀市與查維斯縣地區從4月初至今已有422人因熱成疾，其中50%的病例出現在6月，25%在7月。

奧斯汀查維斯急難局(Austin Travis-County EMS)局長魯克瑞茨(Robert Luckritz)指出，市民如果要外出辦事或運動，應該趁早把這些活動完成，然後回到家裡保持涼爽，特別要注意別把小孩或寵物忘在車裡。職業是在戶外工作的人，像是建築工人或園丁，應該攜帶足夠的冰水隨時補充水份，有機會的時候就到陰影之下稍作歇息。

德州 熱浪

上一則

阿利夫地區泳池 開設免費游泳課

下一則

盯梢搶劫猖獗 銀行取款要小心

延伸閱讀

紐約皇后區擬增2帳篷 安置庇護客

紐約皇后區擬增2帳篷 安置庇護客
史上熱浪烘烤 學者：極端高溫恐衝擊經濟成長

史上熱浪烘烤 學者：極端高溫恐衝擊經濟成長
紐約皇后區再增2大型帳篷 各安置1000名新庇護客

紐約皇后區再增2大型帳篷 各安置1000名新庇護客
迎毀滅性熱浪…新法卻禁給「喝水歇息」時間 建築工批德州政策殺人

迎毀滅性熱浪…新法卻禁給「喝水歇息」時間 建築工批德州政策殺人

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風襲芝 警報大響 歐海爾機場數千旅客急躲地下道

2023-07-13 10:06

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招