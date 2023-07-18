熱爆 奧斯汀設噴霧納涼帳篷 市民驚喜

奧斯汀市政府上周末起在市中心一帶設立「噴霧納涼帳篷」。（截自KSAT）

奧斯汀市政府上周末起在市中心一帶設立「噴霧納涼帳篷」(misting cooling tents)，這是過去沒施行過的善政，路過的市民得以暫時坐下清涼一陣，還有冰鎮的瓶裝水可以取用。

德州 今年春末開始一再受熱浪 侵襲，政府急難與衛生部門思索如何幫助民眾度過酷暑，奧斯汀14日宣布噴霧納涼帳篷的新構想之後，15日在市中心瓜達露佩街(Guadalupe)介於第四街與第五街之間的路段上，設立一系列的帳篷，帳篷底下有水管與噴頭，噴灑出細細的水霧，帳篷底下明顯涼爽許多。

在帳棚下方還有許多冰桶，放滿冰塊和瓶裝水，市府員工給路過的人發放冰鎮瓶裝水，有些市民對這種善舉感到意外的驚喜。對無家可歸者而言，這些納涼帳篷更為重要，讓他們可以清涼的度過大半天。市政府將擴大裝設這種帳篷，每當氣象局發布「過熱警訊」(excessive heat warning)時，那天帳篷就會開放到傍晚6時。

每年酷熱的季節中，美國平均會有700人因炎熱所引發的疾病喪生，譬如中暑(heat stroke)或熱衰竭(heat exhaustion)。今年到目前為止，德州已有13人被確認是「熱死的」。德州今年的大熱浪出現得早，奧斯汀市與查維斯縣地區從4月初至今已有422人因熱成疾，其中50%的病例出現在6月，25%在7月。

奧斯汀查維斯急難局(Austin Travis-County EMS)局長魯克瑞茨(Robert Luckritz)指出，市民如果要外出辦事或運動，應該趁早把這些活動完成，然後回到家裡保持涼爽，特別要注意別把小孩或寵物忘在車裡。職業是在戶外工作的人，像是建築工人或園丁，應該攜帶足夠的冰水隨時補充水份，有機會的時候就到陰影之下稍作歇息。