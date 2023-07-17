萬德福保險7月18日舉辦招聘餐會

萬德福保險負責人李淑惠。

萬德福保險 將於7月18日中午11點半到2點舉辦招聘餐會， 邀請志同道合的夥伴一起服務社區、貢獻心力，歡迎有興趣的菁英 們加入團隊。

萬德福保險負責人李淑惠在華裔社區服務十多年，以專業協助過非常多的長輩，也收穫非常多的感謝與信任。對於長者們而言，李淑惠是老人健康保險顧問，也是好朋友，很多時候還是幫忙解決問題的救星。一位客戶胡女士就曾經特別寫信來萬德福保險道謝，說萬德福保險服務的質量真的很好，服務態度好，工作效率高，值得讚揚。 另有一位客戶黃女士，老人保險每個月的福利卡$150被盜用，萬德福保險的客服部也替客戶追踪討回，讓客戶感激在心。

為了能服務更多長者，萬德福保險壯大團隊陣容，除了成立客服部，也邀請新人加入，並將在7月18日舉辦餐會。目前Sandy Chen已加入團隊，開始與客戶互動。認識Sandy 的人，都說她樂於助人、很有愛心，在與人交流時，邏輯清楚、考慮細緻、吸收力強 。有些人如果一次聽不懂，她會用不同方式來解說，是個很有耐心的人。她表示，她喜歡服務人，喜歡把新知識帶給更多人。有Sandy的加入，萬德福保險將能服務更多的長輩。

如果客戶在保險方面有問題可以去電諮詢，客服部會幫助長輩們在電話或網上免費申請老人保險。有些新移民或長者因為英文不夠好，不了解許多專有名詞的意思，也可尋求客戶服務部的協助。 客服部的服務範圍非常廣泛，包括讀信、激活會員卡、申請健身 房、協助與醫生互動及老人保險卡裡面交水電費等等事項都有。很多長者面對保險相關事項不知道如何處理的時候，都是客戶服務部在協助。

李淑惠並提醒長者們，政府規定年滿65歲以上的長者一定要買 Part B跟Part D，如果沒有買的話會被處罰。她曾經遇到一位客戶， 晚了八年都沒有買，最後被罰了不少錢。 萬德福保險專精的服務項目包括： 老人保險Medicare、人壽保險 、長照保險、年金、奧巴馬保險等，並代理多家知名公司。

李淑惠的連絡電話是281-758-9152，832-538-0455或[email protected]。微信 和 LINE 的 ID 是 kpc2056(如果無法加微信/Line，請直接打電話)。若使用AT&T家庭電話無法撥通者，請改用手機。客戶服務部的電話是832-985-1877。地址: 9600 Bellaire Blvd., #129, Houston, TX 77036 (王朝廣場）