我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

萬德福保險7月18日舉辦招聘餐會

【休士頓訊】
萬德福保險負責人李淑惠。
萬德福保險負責人李淑惠。

萬德福保險將於7月18日中午11點半到2點舉辦招聘餐會， 邀請志同道合的夥伴一起服務社區、貢獻心力，歡迎有興趣的菁英 們加入團隊。

萬德福保險負責人李淑惠在華裔社區服務十多年，以專業協助過非常多的長輩，也收穫非常多的感謝與信任。對於長者們而言，李淑惠是老人健康保險顧問，也是好朋友，很多時候還是幫忙解決問題的救星。一位客戶胡女士就曾經特別寫信來萬德福保險道謝，說萬德福保險服務的質量真的很好，服務態度好，工作效率高，值得讚揚。 另有一位客戶黃女士，老人保險每個月的福利卡$150被盜用，萬德福保險的客服部也替客戶追踪討回，讓客戶感激在心。

為了能服務更多長者，萬德福保險壯大團隊陣容，除了成立客服部，也邀請新人加入，並將在7月18日舉辦餐會。目前Sandy Chen已加入團隊，開始與客戶互動。認識Sandy 的人，都說她樂於助人、很有愛心，在與人交流時，邏輯清楚、考慮細緻、吸收力強 。有些人如果一次聽不懂，她會用不同方式來解說，是個很有耐心的人。她表示，她喜歡服務人，喜歡把新知識帶給更多人。有Sandy的加入，萬德福保險將能服務更多的長輩。

如果客戶在保險方面有問題可以去電諮詢，客服部會幫助長輩們在電話或網上免費申請老人保險。有些新移民或長者因為英文不夠好，不了解許多專有名詞的意思，也可尋求客戶服務部的協助。 客服部的服務範圍非常廣泛，包括讀信、激活會員卡、申請健身房、協助與醫生互動及老人保險卡裡面交水電費等等事項都有。很多長者面對保險相關事項不知道如何處理的時候，都是客戶服務部在協助。

李淑惠並提醒長者們，政府規定年滿65歲以上的長者一定要買 Part B跟Part D，如果沒有買的話會被處罰。她曾經遇到一位客戶， 晚了八年都沒有買，最後被罰了不少錢。 萬德福保險專精的服務項目包括： 老人保險Medicare、人壽保險 、長照保險、年金、奧巴馬保險等，並代理多家知名公司。 

李淑惠的連絡電話是281-758-9152，832-538-0455或[email protected]微信和 LINE 的 ID 是 kpc2056(如果無法加微信/Line，請直接打電話)。若使用AT&T家庭電話無法撥通者，請改用手機。客戶服務部的電話是832-985-1877。地址: 9600 Bellaire Blvd., #129, Houston, TX 77036 (王朝廣場）

保險 微信 健身

上一則

維州海記 正宗粵菜點心 聚餐首選 新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是滋補佳品

下一則

華人遭搶 奮勇抵抗踢退歹徒

延伸閱讀

控中國干預政治 加國華裔眾議員：選民支持「突然消失」

控中國干預政治 加國華裔眾議員：選民支持「突然消失」
涼快一下 游泳池避暑好去處

涼快一下 游泳池避暑好去處
美亞健康協會提請注意 您的白卡會被取消嗎

美亞健康協會提請注意 您的白卡會被取消嗎
寧欣綜合診所法拉盛開業21週年　梁粵玥醫師加盟強大醫生陣容

寧欣綜合診所法拉盛開業21週年　梁粵玥醫師加盟強大醫生陣容

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風襲芝 警報大響 歐海爾機場數千旅客急躲地下道

2023-07-13 10:06

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重