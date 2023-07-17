華人遭搶 奮勇抵抗踢退歹徒

李善建勇敢與歹徒博鬥，手肘留下挫傷痕跡。 （記者封昌明／攝影）

中國城12日中午驚傳搶案，百利食街「重慶雞公煲」業主李善建早上前往美國銀行（BANK OF AMERICAN）百利大道分行領錢欲返回店裡時，遭到兩名非洲裔歹徒尾隨，一路跟到百利食街停車場，李善建在步行返回店裡時，覺得到遭到跟蹤而有所提防，就快到店門口時，歹徒真的下手行搶，他機警甩開對方的手，與之展開博鬥，在踢了對方兩腳後，歹徒落荒而逃，衝進接應的車輛後疾駛而去。

李善建在福建同鄉的協助下撥打911求救，在等待警方到來的同時，也聯絡了西南管理區主席李雄，李雄隨即請SEAL保安公司人員前往現場支援，恰巧有一位中西分局警員在附近吃飯，接獲通知很快地就趕到現場接受報案，並展開調查。他提醒李善建，以後進出銀行一定要眼觀四面，歹徒很可能在遠方監視你。