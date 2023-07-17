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高溫致死 哈里斯縣出現首例

編譯呂昕怡／綜合16日外電報導

ABC13報導，德州休士頓哈里斯縣（Harris County）法醫辦公室已證實該地區出現首例與高溫有關的死亡案例。67歲的維特（Victor Ramos）的家人表示，他們從未想到維特會成為高溫的受害者，並希望提高民眾對高溫的危機意識。

維特的姐妹卡拉（Karla Ramos）表示，她的兄弟在加州長大，一生都在炎熱的倉庫工作，從未想過他會死於室內高溫。

事發前一天，維特有身體不適、疲勞的症狀。隔天上午9時，他被發現死亡，且身旁有一團疑似唾液的液體。哈里斯縣法醫證實，這是該縣首例與高溫有關的死亡案例。

卡拉表示，維特家的冷氣壞掉，但囊中羞澀沒錢維修，這可能就是導致兄弟維特死亡的原因。卡拉從未想過她的兄弟會死於高溫。他們家最近失去姐妹與母親，因為還要照顧生病的父親，維特的離世讓她備受壓力。

她希望民眾知道，高溫致死可能發生在任何人身上，並呼籲大眾，若親朋好友冷氣壞掉、維修上有困難，一定要幫助他們，即使買電風扇協助避暑也好。「通常電風扇只要40元，不會讓人感到太大的經濟壓力」。

高溫 加州 兄弟會

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