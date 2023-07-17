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休城梅毒病例激增 檢測免費

編譯林思牧／綜合外電報導
休士頓衛生局發出警告，梅毒(syphilis)病例呈爆炸性成長， 當局將免除所有性傳播疾病檢測(STD testing)的規費，以鼓勵高風險人士及早發現、及早治療。（取自Houston Alert）
休士頓衛生局發出警告，梅毒(syphilis)病例呈爆炸性成長， 當局將免除所有性傳播疾病檢測(STD testing)的規費，以鼓勵高風險人士及早發現、及早治療。（取自Houston Alert）

休士頓衛生局最新發布的統計數字指出，哈里斯縣一帶梅毒(syphilis)病例呈爆炸性成長，除了懷孕婦女染疫率高升之外，出生即帶原的新生兒病例更增高九倍，為了因應這種驚人的爆發，休士頓衛生局13日(周四)宣布，即日起免除所有性傳播疾病檢測(STD testing)的規費，鼓勵高風險人士及早發現、及早治療。

這項統計報告指出，該局在2019年登錄到295個梅毒病例，2022年成長到674個病例，其中女性病患增加特別多，成長率為128%。另外，如果梅毒沒有治好就懷孕，孕婦會把梅毒螺旋體傳給胎兒，許多胎兒會成為死胎(stillborn)，即使生下來也活不了多久，這種病例稱為先天性梅毒(congenital syphilis)。

2016年該局登錄到16例先天性梅毒，2021年增長到151例，目前還沒有2022年的數據。該局的傳染性疾病處副處長沃德(Marlene McNeese Ward)指出，懷孕婦女在孕期中應該做三次梅毒檢測，第一次是在確認懷孕就醫時(first prenatal visit)，第二次是在最後三個月期間(during the third trimester)，第三次是在胎兒產出時(at delivery)。

梅毒是非常嚴重的疾病，依病情發展可分三期。以今日醫學之進步，第一期的梅毒可以用抗生素很容易的治癒，可惜初期的症狀不明顯或者被誤認為其他疾病，很多患者沒有及時就醫。到了第二期，性器官之外的皮膚也會出現破口發出疹子，如果還不治療病菌會開始破壞內臟器官，到了第三期基本上就是等死。

該局同時宣布，近期內會展開積極宣導與篩檢工作，包括增加篩檢的地點與時段、針對高風險地區(hot spots)的密集宣傳、動員社區階層進行防疫教育等。想要做篩檢的民眾，可直接到該局設置的衛生中心(health centers)或病傳播疾病活動診所(HIV/STD mobile clinic)洽詢。

篩檢 檢測 休士頓

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