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擋移民障礙球工程近完成 眾議員痛批

編譯林思牧/綜合報導
德州國會眾議員華金卡斯楚（Joaquin Castro）批評州長設置漂浮水面障礙球的作為。（取自Joaquin Castro推特）
德州國會眾議員華金卡斯楚（Joaquin Castro）批評州長設置漂浮水面障礙球的作為。（取自Joaquin Castro推特）

聖安東尼奧西邊100多哩的格蘭德河面上，裝設漂浮水面障礙球（floating marine barrier）的工程正在進行，州警局13日邀請媒體參觀施工情況，德州國會眾議員華金卡斯楚（Joaquin Castro）嚴詞譴責艾伯特州長。

聖安東尼奧的KENS電視台在13日的新聞中播出施工的狀況，目前水位還不及腰，工作人員站在河中把橘紅色的障礙球串連起來。伊戈帕斯（Eagle Pass）與墨西哥的黑石市（Piedras Negras）隔著格蘭德河對望，這段1000呎長的障礙球鏈大約是3個美式足球場連起來的長度，但這個區段是偷渡的熱點。

眾議員華金卡斯楚指出，把這種用在戰爭上的裝備用在阻擋手無寸鐵的流徙人，是非人道的作風，偷渡者不能攀越過障礙球，就會被迫從球鏈底下潛水而過，有些人會因而淹死，因此應該稱這種東西是「溺水裝置」(drowning devices)。

帶領KENS記者採訪的德州州警局DPS（Texas Department of Public Safety）中尉警官歐利瓦雷斯（Lt. Chris Olivares）指出，卡斯楚議員的言論並不確切，因為聯邦的移民法規允許想入境的人在各入境關口（port of entry）申請政治庇護（asylum），根本不用涉水過河，聯邦移民局的人員還會幫忙安排食宿的問題，沒有必要用偷渡的方式入境。

州警局指出，這一段的障礙球裝設完成後，會開始觀察防堵的效果，如果成效不錯，可能會擴充到格蘭德河其他的區段。美國西南部與墨西哥接壤的四個州，從西向東排列是加州、亞利桑那州、新墨西哥州和德州，前三個州的州長都沒有動用自州的軍警去防堵偷渡，把這件工作完全讓聯邦去執行，只有德州的州長大陣仗的對抗非法移民。

德州 偷渡 新墨西哥州

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