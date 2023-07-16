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高端消費潛力足 林寶堅尼新車發表

記者封昌明／休士頓報導
林寶堅尼新車發表會，聚集了林寶堅尼家族所有車系。（記者封昌明／攝影）
林寶堅尼新車發表會，聚集了林寶堅尼家族所有車系。（記者封昌明／攝影）

看準休士頓高端消費市場逐年壯大，林寶堅尼7月13日在休士頓北區經銷商舉行Revuelto新車發表會，該車商銷售專家許一凡表示，此款新車是Lamborghini量產車型，具有最大的個人化訂製潛力，可提供400種車身顏色以及更多的個人化選項供客戶使用，從而創造出一輛完全個性化的超級跑車。 

Revuelto的可持續運動性並不止於插電式混合動力車的技術規格：所有使用的表面漆料都是水性而不是溶劑型。

年輕人最喜歡的駕駛艙特點是在儀表板、六角形通風口，以及儀表板和中央通風口中使用可見的碳纖維。車內裝飾將優質皮革與Dinamica超細纖維的新型超輕Corsa-Tex面料相結合，該面料由再生聚酯透過水性生產工藝製成。客戶亦可以透過選擇皮革和Corsa-Tex的平衡組合來定製內飾，以及根據喜好選擇70種顏色。

Revuelto展示了前所未有的佈局和動力總成：自然進氣的6.5升V12中置引擎由三個電動馬達輔助，其中一個集成在新的雙離合八速變速箱中。它橫向安裝，並首次放置在內燃引擎後面。自Countach時代以來的中央傳動隧道中，現在改放置鋰離子電池，為電動馬達提供動力。電動馬達可在低轉速下提高動力輸出，還可以將新款Revuelto變成純電動車，與Aventador Ultimae相比，整體二氧化碳排放量減少了30%。

Revuelto保留了Lamborghini最強大的傳統之一：四輪驅動。除了為後輪提供動力的內燃引擎外，一對電動馬達現在在前軸上首次出現，每個電動馬達都為其中一個前輪提供牽引力。還有第三個電動馬達位於八速雙離合變速箱上方，可以根據所選的駕駛模式和條件為後輪供應動力，輸出功率最高達110 kW @ 10,000rpm。

另外，相較於Revulto起價要70萬美元，保時捷2024新款Cayenne只要不到10萬元就可以輕鬆擁有，中期改款為Cayenne帶來重新設計的前保桿、引擎蓋、葉子板和車頭與尾燈組，以及全新的車色和輪圈設計。

在座艙內，2024年式 Cayenne 採用從 911 和 Taycan取材，換上最新的資訊息娛樂技術，並配備弧形鏡面的 12.6吋數位儀表和12.3吋中控觸控螢幕。車主可以付額外費用訂購嵌入式乘客一側專屬的儀表，配上 10.9吋顯示螢幕。而空調控制面板數位化觸控也做了功提，並換上更大的引擎啟閉按鍵。

許一凡希希望車主們知道他們的Cayenne具有挑戰崎嶇惡劣地形的實力。雖然車主很少開著這麼高檔車去越野，但它們的設計是歡迎大家去挑戰大自然的，有意諮詢此車資訊歡迎致電：225-921-9157，或親臨13911 N. Freeway Houston TX 77090。

林寶堅尼新車發表會，銷售專家許一凡，歡迎大家前來參觀。（記者封昌明／攝影）
林寶堅尼新車發表會，銷售專家許一凡，歡迎大家前來參觀。（記者封昌明／攝影）
林寶堅尼Revuelto蓄勢待發。（記者封昌明／攝影）
林寶堅尼Revuelto蓄勢待發。（記者封昌明／攝影）
保時捷2024新款，不到十萬元的價格非常親切，許一凡推荐大家前來參觀。（記者封昌...
保時捷2024新款，不到十萬元的價格非常親切，許一凡推荐大家前來參觀。（記者封昌明／攝影）

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