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10歲童中6彈重傷 祖父母發動籌款

編譯林思牧／綜合報導
柯迪的祖父母公開了一些柯迪躺在病床上的照片，並在籌款網站GoFundMe上開設了一個帳戶。（取自籌款網站GoFundMe）
柯迪的祖父母公開了一些柯迪躺在病床上的照片，並在籌款網站GoFundMe上開設了一個帳戶。（取自籌款網站GoFundMe）

德州丹頓市（Denton）一位10歲男孩，被母親的前男友拿AR-15衝鋒槍掃射，他身上一共中了六彈，其中兩發擊中頭部，經過幾次手術後他仍在性命垂危的處境，為了籌措巨額的醫藥費用，他的祖父母上電視呼籲民眾支持槍械管制的立法。

麥可克羅斯（Michael Cross）與維姬克羅斯（Vickie Cross）是柯迪約翰歐森（Cody John Olson）的祖父母，他們接受WFAA電視台訪問時指出，柯迪的媽媽原本跟39歲的羅林斯（Travis Rollins）是男女朋友，他們三人一起住在米德洛西安（Midlothian），不久前羅林斯對柯迪的母親有暴力行為，她報警以後帶著柯迪搬到丹頓市，暫時住在克羅斯夫婦位於一個拖車居家點（trailer park）的活動房屋（mobile home）裡。

丹頓市警局指出，7月4日國慶日那天，羅林斯從米德洛西安開了60哩到達丹頓市，當時柯迪和媽媽在房子前面，羅林斯拿出槍向母子兩人開槍，柯迪中彈倒地，母親逃入屋中，接著羅林斯走到房屋前面開門，朝屋裡一陣掃射，然後轉身走向車子，並且向四周圍又開了好幾槍，有些鄰居的房子被子彈射中，但除了柯迪以外沒有人受傷。

柯迪被送往位於福和市的庫克兒童醫院（Cook Children's Medical Center）急救，經過手術後仍在昏迷狀態。柯迪的祖父母公開了一些柯迪躺在病床上的照片，並在籌款網站GoFundMe上開設了一個帳戶，設定的目標是100萬元，用來應付這筆龐大的醫藥費，但他們表示，即使柯迪可以挺過這個難關，將來如何能過正常的生活？

柯迪的祖父母表示，羅林斯有過槍械重傷害的前科，但他竟然可以繼續擁槍，這是不合常理的，立法機構應該對誰可以擁槍有些限制。羅林斯原本已被艾利斯縣（Ellis County）通緝，7月4日晚間9時30左右，鄧肯維爾市（Duncanville）的巡警看到羅林斯，將他逮捕送進拘留所。

因為丹頓市的槍擊案，羅林斯被控兩項以致命武器進行重傷害（aggravated assault with a deadly weapon）罪名，每項的保釋金是50萬元，艾利斯縣的罪名則是10萬元，總額是110萬元。

德州 庫克 通緝

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