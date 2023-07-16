付費停車延長時間 休城喊停

休士頓市府日前考慮延長路邊停車格收費時間。（Getty Images）

休士頓 紀事報報導，休士頓市議會於日前會議上，將延長路邊停車格收費時間的提案於議程中刪除。據悉，這項早先提出的計畫，旨將路邊計時付費停車的時間延長至下午6時後。

目前該市計時付費停車時間為週一至週六，上午7時至下午6時，除非標誌上另有說明。然今年早些時候，市府領導人提出延長計時停車的付費時間，以期阻止一些民眾長期停車，占用車位。

然根據市府官員，日前市議會上取消該議程，靜待進一步審查。休士頓市行政與監管事務單位（Administration & Regulatory Affairs Department）發言人魯道夫（Billy Rudolph）說，延長計時錶付費的時間正進一步審查中，「我們知道這將是個重大變化，因此暫時從當前議程刪除，以便更仔細研究員工和公眾停車相關數據的關鍵性問題。」

其他一些與停車相關法令，仍保留於當天市議會議程中，比如將通過該市網站抗議停車罰單的截止日期，從七天延長至30天的提案。其他還包括提供付款計畫給希望「清償未付罰款，但需彈性分期付款車主」的提案等。此外，當天議程上還討論在休士頓市停車場實施對退伍軍人停車特權的時間限制，「特別是與休士頓機場和由休士頓第一（Houston First）公司管理的停車場設施等。」

官員們此前曾在城市周邊地區實行延長計時收費停車格的收費時間，因夜生活場所蓬勃發展，導致當地居民街邊停車位短缺。目前，華盛頓路（Washington Avenue）和其周邊地區、西格雷西（West Gray）街上的River Oaks購物中心、紀念公園（Memorial Park）和萊斯村（Rice Village）停車格，晚間6時後還需收費。市中心高架橋下的計時停車格，晚間11時前也需支付費用。