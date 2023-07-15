沙塵雲入侵 休士頓空氣品質拉警報

休士頓地區14日起受薩哈拉沙塵雲帶影響，空氣品質降低。（Getty Images）

一股薩哈拉沙塵雲帶（Saharan dust cloud）14日從墨西哥灣（Gulf of Mexico）向東北方移動進入休士頓 地區。專家警告，這股沙塵雲帶可能會在幾天內影響該地區空氣品質，但也帶來相對好的消息：颶風 更難形成。

休士頓紀事報報導，與此同時，德州 仍處於今夏第二波熱浪中，休士頓及周邊地區高溫指數（heat index values）達117度。

這股來自北非撒哈拉沙漠鬆散的沙塵，通過大西洋季節性運輸抵達休士頓上空，使天空出現陰霾，部分民眾恐出現呼吸困難或乾咳等症狀，對有哮喘或過敏者而言，專家提醒在戶外時需多加小心。

德州環境品質委員會（Texas Commission on Environmental Quality，TCEQ）日前報告稱，沙塵雲帶13日下午或晚間抵達德州南部和南部海岸彎道處，羽毛狀的煙雲向內陸擴散，可能一夜間抵達至德州東南部和中南部及格蘭德河（Rio Grande）下游部分地區。

TCEQ並指出，雲帶進入後，與薩沙拉沙塵雲帶相關的顆粒物隨之流動，中等密度的沙塵覆蓋該州大部分地區，除德州遠西區和德州狹長地帶之外，這些地區通常位於斯托克頓堡（Fort Stockton）至貝爾維尤（Bellevue）線南部和東部。而德州南部和德州沿海彎道地區沙塵顆粒濃度最高。

預計這股雲帶會降低該州大部分空氣品質。專家預測14日休士頓有害顆粒物濃度將達「中等」範圍。

然好消息是，專家稱，這種沙塵雲可能會阻礙墨西哥灣（Gulf of Mexico）熱帶擾動（tropical disturbances）發展。根據休士頓紀事報，一般而言，羽毛狀煙霧會使海灣溫暖水域的空氣保持乾燥，使颶風更難形成。

薩哈拉沙塵並非颶風的攔路虎，但考慮到加勒比海的擾動，可能會讓人們安心一些。美國國家颶風中心（National Hurricane Center）正監測尤卡坦半島（Yucatan Peninsula）南部加勒比海（Caribbean Sea）西南部的小規模擾動。然而至本周末為止，發展為熱帶性低氣壓的機率只有30%，對休士頓或德州東南部沒有直接威脅。

就在沙塵雲帶影響之際，受高溫熱浪影響，德州電網營運商預計本周末出現破紀錄的用電需求，休士頓地區溫度恐於15日周末達三位數，高溫指數飆升至110度以上。僅管利格城（League City）國家氣象局氣象學家仍認為休士頓15日有20%降雨機會，然仍處乾燥的天氣型態。

這個自然界特殊的天候情況，還帶來另一個好消息：羽毛狀煙霧可能會給Bayou帶來美麗的日出與日落。