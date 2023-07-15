高溫炎熱 專家教戰如何降溫

加州公共衛生廳辦公室主任Lucía Abascal醫學博士。（記者楊青／攝影）

高溫 被專家稱為氣候對人類的頭號殺手，全球本周連續四天創下同期最高均溫紀錄。少數族裔媒體中心13日緊急召集多方專家出謀劃策，多層次探討「生活在酷熱之中-最危險的氣候威脅」，希望有效協助民眾安度盛夏。

亞裔健康服務中心家庭醫生Kimberly Chang博士。（記者楊青／攝影）

加州 公共衛生廳辦公室主任Lucía Abascal醫學博士、洛杉磯加大 城市與環境研究副主任Kelly Turner、洛杉磯氣候應急動員總監Marta Segura、墨西哥原住民社區組織項目創始人暨退休家庭護士Sandra Young、亞裔健康服務中心家庭醫生Kimberly Chang博士等參加當天討論，內容包括極端高溫的危害、加州如何調動資源保護脆弱族群、民眾如何保護自己和家人安度高溫天氣等。

洛杉磯加大城市與環境研究副主任Kelly Turner。（記者楊青／攝影）

Kelly Turner表示，從本周開始全球性的極端高溫導致熱浪衝擊許多地方，高溫天氣未來會持續多久仍是未知數，現在美國許多城市面臨的是極端高溫導致的熱島效應，使得城市高溫變本加厲，與此同時，大城市的人類自身的活動也會升溫。城市面對的挑戰是，沒有足夠的樹蔭為居民提供更多庇蔭場所，包括許多學校，遮蔭地區比例只有10%左右，一些交通公共地區也是如此。

Turner表示，持續高溫下，很多低收入的人群、戶外工作人群如農民和建築工人，以及遊民，健康安全都受到嚴重影響，數字顯示，近年全國40%的遊民死亡與高溫有關。

Lucía Abascal指出，歐洲每年的夏季都有不少人因高溫死亡，當務之急是要讓民眾了解到高溫天氣危害的嚴重性，同時敦促政府、房主和雇主有所作為，盡可能幫助消暑。她建議民眾關注三點：一是盡量待在室內清涼或者有空調的地方，充分利用公共圖書館和公共避暑中心；二是及時補水，尤其是高危人群如孕婦小孩老人以及慢性病患者，健康人也要注意補充水分；三是關心身邊的高危人群，相互關愛。

洛杉磯市氣候應急動員總監Marta Segura。（記者楊青／攝影）

洛杉磯氣候應急動員總監Marta Segura表示，能源價格升高也讓很多有空調的人家也選擇不開空調；另她同時提醒民眾不要喝太多咖啡，三杯咖啡可能會導致身體脫水，更加容易中暑。

墨西哥原住民社區組織項目創始人退休家庭護士Sandra Young。（記者楊青／攝影）

過去30年服務農場工人的退休護士Sandra Young也特別提醒注意中暑的徵兆，包括頭痛、昏厥、乏力、皮疹等等。她強烈建議加州政府完善高溫作業的安全標準，保障戶外工作人員有足夠的水源和清潔設置、休息時間、高溫工作補助等等。