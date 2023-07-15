保富銀行增長潛力 巴隆金融周刊認可

保富銀行名列巴隆金融周刊（Barron's）六家具有巨大增長潛力的中小型銀行股票 。

在巴隆金融周刊上周（7月6日）出版的評析中，保富銀行（NASDAQ：PFBC）名列六家具有巨大增值潛力的中小型銀行股票。該文指出，隨著利率上升，客戶從儲蓄帳戶中撤出數十億美元導致硅谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉的事件引起小型銀行界的憂慮。

然而，保富銀行資本穩健，整體財務表現優異，現更獲巴隆金融周刊認可，並評為具有巨大增值潛力的中小型銀 行股票之一。保富銀行最近決定購1.5億元的銀行股票，對推動股價上升更添助力。

保富銀行是總部設於加州 最大的獨立商業銀行之一。 自1991年創辦以來，保富銀行一直為社區和客戶提供優質完善的金融服務。保富銀行為全方位服務的商業銀行，提供多元化的產品和服務，特別專注於商業地產貸款 、企業融資、現金管理和卓越的個人銀行服務。

保富銀行傑出的財務表現和卓越的銀行服務業務屢獲專業評鑑的高度評價。

2022年，保富銀行在美國權威金融雜誌《BankDirector》RankingBanking全美前25名上市銀行的排行榜總體表現名列第18，在總資產介於50億美元至500億美元的同類型銀行中名列第8。

此項評鑑以盈利能力、資產質量、資本充足率和股東總回報為標準，在全美國三百間規模最大的上市銀行中進行評選。根據標普全球市場財智（S&PGlobalMarketIntelligence）的數據顯示，保富銀行2019年和2020年在全美國同級資產規模的銀行中，均被評為表現最佳的商業銀行。多年來，保富銀行已成爲社區繁榮進步和客戶成功發展的重要助力。