假失蹤8年 少年：遭母情感綁架
休士頓北區17歲少年法利亞斯（Rudy Farias）2015年被報失蹤後於日前尋獲，然事實上「他一直都在」，多年來一直被母親桑塔納（Janie Santana）軟禁。日前他接受ABC 13電視台採訪時聲稱，在被休士頓警方認定失蹤這八年間，他被母親「洗腦」，遭母親情感綁架。
休士頓紀事報報導，法利亞斯說，「她在精神上禁錮我，就像她是我唯一父母，她是我除了哥哥以外唯一真正擁有的人，所以當我失去哥哥時，沒有人教我如何生活，如何對自己有信心。」
法利亞斯的父親是名休士頓警察，2014年和其他三名警官涉嫌一項罰單詐騙案遭內部調查後自殺身亡。他告訴電視台，他和父親沒有太多接觸，他同父異母的兄長於2011年在摩托車事故中喪生。法利亞斯說，兄長是家裡的粘合劑，也是他心目中父親的形象，「在他去世後，我無法再愛自己，我也無法擁有像父親一樣可依靠的人。」
他並表示，這八年期間很少離開家，也曾在開車送母親上班時，向一名休士頓市警局官員提供虛假姓名，「我就像一生都住在監獄裡...我只想過我要的生活」他說。
在被發現後，休士頓活動人士康內爾比（Quanell X）曾聲稱，法利亞斯告訴他和一名休士頓市警局探員，他母親在軟禁他的這幾年期間，對他進行性虐待。然接受ABC 13電視台訪問時他卻稱，雖然母親突破「界線」，但並未對他進行性侵犯。當被問及他是否是受害者時，法利亞斯說「是的，嚴重。」
哈里斯縣檢察官辦公室拒絕對桑納塔提出指控，僅管其家人敦促警方逮捕她。
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