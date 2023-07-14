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假失蹤8年 少年：遭母情感綁架

編譯陳盈霖／綜合外電報導
被報失蹤人口八年的法利亞斯日前受訪聲稱母親多年來一直對他情感綁架。（取自休士頓警局）
被報失蹤人口八年的法利亞斯日前受訪聲稱母親多年來一直對他情感綁架。（取自休士頓警局）

休士頓北區17歲少年法利亞斯（Rudy Farias）2015年被報失蹤後於日前尋獲，然事實上「他一直都在」，多年來一直被母親桑塔納（Janie Santana）軟禁。日前他接受ABC 13電視台採訪時聲稱，在被休士頓警方認定失蹤這八年間，他被母親「洗腦」，遭母親情感綁架。

休士頓紀事報報導，法利亞斯說，「她在精神上禁錮我，就像她是我唯一父母，她是我除了哥哥以外唯一真正擁有的人，所以當我失去哥哥時，沒有人教我如何生活，如何對自己有信心。」

法利亞斯的父親是名休士頓警察，2014年和其他三名警官涉嫌一項罰單詐騙案遭內部調查後自殺身亡。他告訴電視台，他和父親沒有太多接觸，他同父異母的兄長於2011年在摩托車事故中喪生。法利亞斯說，兄長是家裡的粘合劑，也是他心目中父親的形象，「在他去世後，我無法再愛自己，我也無法擁有像父親一樣可依靠的人。」

他並表示，這八年期間很少離開家，也曾在開車送母親上班時，向一名休士頓市警局官員提供虛假姓名，「我就像一生都住在監獄裡...我只想過我要的生活」他說。

在被發現後，休士頓活動人士康內爾比（Quanell X）曾聲稱，法利亞斯告訴他和一名休士頓市警局探員，他母親在軟禁他的這幾年期間，對他進行性虐待。然接受ABC 13電視台訪問時他卻稱，雖然母親突破「界線」，但並未對他進行性侵犯。當被問及他是否是受害者時，法利亞斯說「是的，嚴重。」

哈里斯縣檢察官辦公室拒絕對桑納塔提出指控，僅管其家人敦促警方逮捕她。

休士頓 性侵 監獄

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