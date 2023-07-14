乘客機上騷亂 聯合航空航班改道延誤

聯合航空一架航班9日發生乘客騷擾事件，導致飛機轉降芝加哥，班機延誤三個半小時。（取自Getty）

聯合航空（United Airlines）日前一架從休士頓 飛往阿姆斯特丹（Amsterdam）航班，9日晚間臨時轉降芝加哥 。根據公開飛行紀錄和航空公司官員，轉降原因是因飛機上一名乘客不守規矩所致，航班因此延誤三個半小時。

休士頓紀事報報導，聯合航空UA 20號航班當天下午5時左右，從休士頓喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）起飛後，原訂飛行九個半小時抵達荷蘭，然機上一位搭乘商務艙乘客破壞行為，導致飛機不得不半空中釋放燃油後，於芝加哥奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport）降落。

瑞典 （Swedish）航班追蹤網站Flightradar24最先注意該起事件。該網站報導，UA 20號航班降落前釋放部分燃油，因長途飛行航班在提前降落時，有時需卸載燃油，以符合著陸重量。

航空監管機構@xJonNYC也於推文中，發布一張據稱紀錄該事件的聯合航空內部通訊截圖。圖中顯示：「客戶處理：UA 20 IAH-AMS轉向至ORD。」「機上有破壞性（乘客），座位11Ｇ，威脅級別為一。」根據@xJonNYC，威脅級別一的意思，可能是「最低威脅級別。」

監管單位還稱，該航班另一名乘客表示，機上騷亂主要在餐飲選擇。@xJonNYX稱，「當早晨時，我相信的故事是，該乘客因無法提供他第一選擇餐點而感憤怒。....也有人指出他喝醉了，但激怒他的點應該是餐飲。」

聯合航空10日發表聲明表示，相關單位在飛機著陸後，送該名乘客下機，但並未說明這次事件是否與食物有關。聲明說，「從布希洲際機場飛往阿姆斯特丹的聯合航空20號航班，在乘客騷亂後，改道至奧黑爾機場並安全著陸。執法部門在登機口等待飛機，護送該乘客下機後，飛機繼續飛往阿姆斯特丹。」

這起意外事件，是美國的航空公司近期發生的意外事件之一。國慶日長週末，一名飽受壓力的女士聲稱飛機上有一個虛構的人，導致美國航空（AA）公司一架從達拉斯--福和（Dallas-Fort Worth International Airport）國際機場起飛的航班延誤數小時。