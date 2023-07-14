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房產稅減免180億達成協議 住宅商業屋主可受惠

編譯呂昕怡／綜合報導
德州副州長派屈克及眾議院議長菲倫與德州參議院與州代表團同意一項減少德州房屋業主稅收180億元的計劃。（取自派屈克推特）
德州副州長派屈克及眾議院議長菲倫與德州參議院與州代表團同意一項減少德州房屋業主稅收180億元的計劃。（取自派屈克推特）

經過數月的政治爭鬥、赤裸裸的誘惑與網戰，德州副州長派屈克（Dan Patrick）及眾議院議長菲倫（Dade Phelan）與德州參議院與州代表團共同商討了一項減少德州房屋業主稅收180億元的計劃。派屈克與菲倫於本周的一份聲明中宣布了這項協議。

根據立法者表示，州政府將從330億元的盈餘中拿出120億元降低德州學校的房產稅率，針對住宅業主與商業物業。同時，家庭自宅免稅額將從4萬美元提高到10萬美元，將影響約570萬房屋業主。還設立了一個為期三年的試點計劃，對於估值500萬美元或以下的非自宅物業實行「20%緩解措施」。

此外，該協議還包括減免小企業特許稅與增加當地估價委員會的新民選官職。

兩位立法者感謝州參議員與州代表在談判中的重要角色，表示該法案將在本周晚些時候通過。

房產稅減免和特許經營法案將提交州參議院，預計該方案將成為德州史上最重要的房產稅減免措施，解決了數月來共和黨內部對於如何減免德州居民的房產稅的政策分歧。在無法於本會期就立法達成一致的情況下，州長艾伯特（Greg Abbott）呼籲舉行兩次特別會議，針對房產稅減免進行討論。

艾伯特州長先前表示，減低業主的房產稅是該州的最高優先事項之一，並表示期待簽署這項立法成為法律。

德州 參議院 共和黨

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