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酷熱指數逾110度 用電需求飆增

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州本週面臨另一場熱浪，許多地區酷熱指數達110度以上。（AP）
德州本週面臨另一場熱浪，許多地區酷熱指數達110度以上。（AP）

德州本週面臨另一場極端熱浪，大部分地區自10日起，酷熱指數（heat index）達110度以上。專家們指出，這是場歷史性熱浪，用電量也創紀錄，打破德州電網能源需求紀錄。

休士頓紀事報報導，國家氣象局休士頓和加爾維斯頓（Galveston）辦公室發布高溫警告（heat advisory）至12日，範圍涵蓋德州東部和東南部大部分地區，從東部拉夫金（Lufkin）一直到維多利亞（Victoria），墨西哥灣（Gulf Coast）南部海岸11日至12日，酷熱指數達108以上峰值。

僅管每年此時，休士頓地區大多天氣炎熱，然專家指出，此波高溫創下紀錄，達另一個水平。

太空城（Space City）氣象預報網站Space City Weather的伯傑（Eric Berger）指出，「就本月而言，我們在7月中旬歷經的情況本身並不罕見。休士頓的夏天很熱，高溫會持續下去，每日氣溫比正常平均高三至五度，約在90度至100度間，且不會有任何緩解。」

本週的熱浪並非只發生在休士頓或德州東南部。國家氣象局福和（Fort Worth）／達拉斯（Dallas）辦公室也針對北德州大部分地區發布高溫警告，12日晚上酷熱指數達112度左右。

德州 休士頓 高溫

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