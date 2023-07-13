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得來速提款遭劫 青年槍殺2搶匪 屬自衛警不提控

編譯林思牧／綜合報導

聖安東尼奧一間Chase銀行的得來速自動提款車道（drive thru ATM）日前發生槍擊致死事件，警方調查後認為是意圖搶劫造成的，被開槍打死的兩名年輕男子似乎想打劫取款人，警方仍在深入調查，但初步表示不會提控槍殺兩人的提款者。

聖安東尼奧市警局局長麥克馬努斯（William McManus）舉行記者會，他表示初步調查發現這是一宗企圖搶劫提款人的事件，提款的20多歲青年告訴調查員，他在當日快到中午時，到西南軍事路（SW Military Drive）和州際35號公速公路（Interstate 35）交會口附近的提款機取錢時，一輛車開到他車子旁邊，兩名男子從車上下來走到他的車邊，要他把錢交出來。

提款人身上有槍，他向那兩人開槍，那兩人跳上他們自己的車想逃跑，但車子前進沒多遠就停下。警察接到報案後前來調查，嫌犯車子的鈑金和玻璃上有許多彈孔，但警方無意對開槍的人提控，表示他顯然是為了自衛而開槍的。

這是許多加州和紐約州的居民所認同的執法方式，也是許多自由州（liberal states）居民想遷居德州的最重要理由之一，要不是德州的天氣太暴烈，會有更多的人想要到德州定居。

加州舊金山的一間Walgreens藥房，24歲的布朗（Banko Brown）在4月27日傍晚6時過後進到店裡，他把許多商品放進一個大袋裡，沒付錢就要走出店門，33歲的武裝警衛安東尼（Michael Earl-Wayne Anthony）上前制止，當布朗硬要帶商品出去時，兩人開始扭打，壯碩的安東尼後來把矮小的布朗壓在地面上。

安東尼的搭檔當時在休班，警匪兩人僵持一陣後，安東尼告訴布朗如果把商品留下，他會放布朗一馬。安東尼鬆手以後，布朗撿起大袋倒退往外走，從錄像中看到他突然向安東尼趨近，這時安東尼開了一槍打中布朗胸部，布朗被送醫後仍不治。

當舊金山市地區檢察官宣布不起訴安東尼時，許多自由派人士聚集示威，他們大聲叫囂要檢察官對警衛提控謀殺罪名。

德州 加州 舊金山

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