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德州男孩想交朋友 鄰居拍片幫募款

編譯陳盈霖／綜合報導
沃克（Shayden Walker）按門鈴的影片短短兩天吸引近5500萬觀看人次。（取自電視台新聞截圖）
沃克（Shayden Walker）按門鈴的影片短短兩天吸引近5500萬觀看人次。（取自電視台新聞截圖）

KHOU 11電視台報導，一支令人心疼的抖音（TikTok）影片「受欺負德州男孩尋找朋友」日前在網上走紅，周圍善良的鄰居們，已幫他籌募3萬7000元，希望能幫男孩度過難關。

德州阿馬里洛（Amarillo）一對夫妻，日前發布身穿大白鯊魚T恤男孩沃克（Shayden Walker）按門鈴的影片，該男孩隔著門詢問他們，是否認識一些11歲或12歲的孩子，影片上男孩說「他非常需要朋友」。這段令人心碎的影片在抖音發布後，短短兩天吸引近5500萬觀看人次。

影片中，一名男子將沃克帶到房前，沃克按了門鈴，他說，那些孩子不再是他的朋友了，「因為他們欺負我，他們一直欺負我」，門後一名男子聽聞後說，「噢，我很抱歉。」

沃克問屋主是否有孩子，屋主說有，但兒子兩歲，「喔，那太棒了」沃克欣喜若狂地說，「說實話，我喜歡兩歲孩子，他們是最可愛的。」

這對夫妻發布的另一段影片顯示，沃克在30分鐘前，曾來到他們的屋前，但他有些羞澀並選擇退縮。在這段影片中，他們決定替他啟動GoFundMe，替他購買一套遊戲機、一些校服和遊樂園門票。GoFundMe設定的目標是7000元。

影片公布後，社區湧入大量善意，這對夫妻最終替沃克籌募3萬7000元，他們再次發布影片，感謝社區對這位德州小男孩的支持。

這對夫妻在GoFundMe上發帖稱，「感謝大家的慷慨與善意，我們原本希望這個社區支持，我們都對Shayden的遭遇感到震驚和驚訝。我們決定在與他的家人協調期間關閉捐款，在此之前，所有資金都將保留在GoFuneMe帳戶中，我們也會隨時報告最新情況，謝謝。」

德州 GoFundMe 抖音

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