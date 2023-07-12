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人口增長不夠用 休士頓擬增電話區號

編譯陳盈霖／綜合報導
大休士頓地區將新增新的電話區號。（Getty Images）
大休士頓地區將新增新的電話區號。（Getty Images）

德州公用事業委員會（Public Utility Commission of Texas）日前發布聲明指出，因應人口快速增長，大休士頓地區將新增電話區號。目前該地區現有的區號包括713、832、281和346。

休士頓紀事報報導，增加新區號的原因，主要是北美號碼規畫管理局（North American Number Planning Administration）預測，至2025年秋季，該市現有由四個電話區號組成的十位數電話號碼將耗盡。

據稱，休士頓是全美人口增長第二快大都市，也是過去六年來人口增長最顯著城市。休士頓紀事報日前報導，自2021年7月至2022年7月，包括伍蘭德茲（Woodlands）和糖城在內的休士頓九個縣大都會區，人口增加12萬5000人，總體而言，大都會區人口約734萬人。

大休士頓合作夥伴（The Greater Houston Partnership）於4月的分析報告中寫道，「按照目前增長率，休士頓22年人口增長的三分之二來自淨移民，三分之一來自自然增長。這一比例經常發生變化，當該地區經濟繁榮時，移民在人口增長中占的比例更大。」

現有和新的區號，將覆蓋整個休士頓市與大休士頓都會區，包括Alvin、貝敦（Baytown）、克里夫蘭（Cleveland）、賽普勒斯（Cypress）、狄金森（Dickinson）、佛蘭茲伍德（Friendswood）、Humble、凱蒂（Katy）、Kemah、利格市（League City）、里奇蒙（Richmond）、羅森堡（Rosenburg）、斯普林（Spring）、Rosharon、糖城（Sugarland）和湯博爾（Tomball），這些地區都分布於布拉左里亞（Brazoria）、錢伯斯（Chambers）、福遍（Fort Bend）、加爾維斯頓（Galveston）、哈里斯（Harris）、自由（Liberty）、蒙哥馬利（Montgomery）、聖哈辛托（San Jacinto）和華樂（Waller）等九個縣內。

委員會正就擬議的電話區號徵求公眾意見至8月5日為止。

休士頓 大都會 移民

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