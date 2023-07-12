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雙十國慶籌備會 第2次開會集思廣益

休士頓訊
主委楊崇肯(右四)帶領112 年雙十國慶籌備會團隊在工作會議中合影。(圖／慶籌會提供)
主委楊崇肯(右四)帶領112 年雙十國慶籌備會團隊在工作會議中合影。(圖／慶籌會提供)

休士頓全僑慶祝中華民國112年雙十國慶籌備會團隊於日前在僑教中心舉行「第二次工作會議議程」，慶籌會主委楊崇肯，副主委楊嘉玲及工作團隊分別以線上及現場與會方式出席；僑教中心副主任黃依莉應邀列席共同參與討論。

在主委楊崇肯的帶領之下，今年的雙十國慶將加大加重推向主流以及其它族群的力度，除慶祝雙十國慶之外，更要展現台灣在捍衛自由民主的努力，國際舞台中的勇敢自信，讓世界看見台灣。

當天會議由楊崇肯主持，首先向與會人員表達感謝之意，並報告目前在所有社團及工作團隊的通力合作下，各項工作進度皆如期完成；慶籌會網站已經建立www.doubletenhouston.org，近期會陸續將資料輸入，隨時更新各種活動相關內容，並提出兩大重點：文化訪問團及國慶晚宴活動做為會議主題。

在慶籌會活動贊助進度報告中帶來了好消息，目前在僑界各工商界的積極響應下，台資銀行、廠商、社團及僑領個人贊助名單已逾20個，並持續回饋中，充分顯示美南地區海外僑胞擁護雙十國慶的熱情及愛國之心。

副主委楊嘉玲強調所有募款經費將「專款專用」，贊助資金將完全透明公開；楊崇肯提出（Sponsorship Packages），因國慶系列活動有十多項，為避免造成贊助者分次撥款困擾，贊助者可一次性撥款，並指定款項贊助於那幾項活動所用。贊助商享有網站廣告、專刊廣告 ，活動、晚宴中廣告，訪問團演出入場票券等回饋。

會議中成立文化訪問團工作小組，分別有售票計劃討論，Eventbrite網路購票，Wortham劇院溝通，訪團在地安排接待事宜，後台工作等等細節討論；9月24日（星期日）在休市Wortham Theater由當代樂坊Formosa Melody Music Center，透過具台灣特色之文化表演，展現一場僑界與主流之文化藝術交流。

黃依莉表示，以往體育活動受到僑青熱烈歡迎，鼓勵社團主辦僑青喜愛的羽球或匹克球（Pickleball）活動，增加僑青參與。

中華民國 羽球 休士頓

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