現場看太空人隊球賽 82歲婦償宿願

在兩個慈善組織暖心的安排下，一位即將過82歲生日的休士頓 地區低收入 年長婦女，終於在5日此生第一次現場觀賞太空人 隊(Astros)的棒球賽，讓她得償此生的宿願之一，比賽中球場的大螢幕還給她做特寫。

夏琳葛利(Charlene Gully)是休士頓東北近郊克羅斯比(Crosby)的居民，克羅斯比是哈里斯縣一個未立市的區域，離休士頓市中心只有十多哩。葛利表示，她從出生到現在都住在休士頓地區，從小就是太空人隊的死忠球迷，但從來沒有錢買票去現場觀看球賽，但她總是在電視上欣賞太空人隊的每一場球。

「聚寶盆服務」(Cornucopia Services)是一個專為低收入居民謀福利的非營利組織，當他們聽說了葛利的情況後，跟「黃昏心願」(Twilight Wish)組織的休士頓分會聯繫。「黃昏心願」是給年長者完成心願的慈善機構，他們決定給葛利買球票，太空人隊則提供球衣和紀念品給葛利。

5日的比賽是太空人隊在主場迎戰科羅拉多州洛磯隊(Colorado Rockies)，太空人隊強打狄亞茲(Yainer Diaz)在第二局擊出一支陽春全壘打，第四局又擊出一支兩分全壘打，這時太空人隊以3比0領先。接著在同一局，潘尼亞(Jeremy Pena)又擊出一支兩分全壘打。第四局結束時，太空人隊已是5比0的一面倒態勢，葛利的心情十分愉快，她認為太空人贏定了。

但洛磯隊開始反攻，到第七局上半結束時，洛磯隊已經追到5比4，葛利深深感受到現場緊張的氣氛，她忍不住既發抖又冒汗，幸好太空人的後援投手壓制住對手的攻勢，隨後太空人隊又再得一分，終場以6比4獲勝，讓葛利帶著快樂的心情回家，本月稍後她將過82歲生日。

讀者如果知道休士頓地區某位長者有此生未償的心願，可以上「黃昏心願」組織的網站TwilightWish.org填寫請願表格，如果是該組織可以做到的，那宗心願就可以得到實現。