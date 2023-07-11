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美福基金會攜手義工彭灼西 為自閉兒開扇窗

記者封昌明／休士頓報導
彭灼西(右一)自發現威利(右二)有自閉症，即辭職全心力照顧他。 （彭灼西提供）
彭灼西(右一)自發現威利(右二)有自閉症，即辭職全心力照顧他。 （彭灼西提供）

休士頓美福健康基金會義工彭灼西的兒子彭威利(William Peng）自小患有自閉症，但經過父母堅持不懈的細心照顧及教導，如今已長大成人，並能自食其力。其經驗廣受關注，彭灼西還將與美福健康基金會合作，合辦各類講座，輔導所有需要幫助的自閉症家庭。

彭威利於1993年生於休士頓，5歲時被確診為自閉症，1998年4月30日他的老師levy表示，他很安靜，喜歡獨處；有很強的記憶力，但缺乏理解力，無法將所學的概念應用在課堂中。他在社交、認知方面存在嚴重缺陷，與學校做出的自閉症判斷吻合。

2023年4月2日「世界提高自閉症意識日」到來之際，養育威利長大成人的夫妻彭灼西和李春硯，在《聯合國新聞》分享了他們的經歷，希望藉此機會讓更多人認識自閉症，了解自閉症人士和家庭的處境，以及他們對社會的需要和期望。消息傳出後，世界各地有類似處境的父母，透過各種管道找到了彭灼西，尋找幫助。

李春硯說，小時候的威利雖然說話，但是沒有有意義的、沒有意識的交流，也沒有大段地說話。他用很簡單的語言表達他的要求；他不需要你的時候，根本就不理你。他並不去破壞別人的世界，他自己就在自己的小世界裡。她說，最大的擔心就是他不能自己照顧自己，不得不把他放在一個機構裡，讓別人來管他。但讓別人來管他，就不知道會碰到什麼樣的人。

彭灼西說，當威利被診斷為自閉症後，他上網一查，心情有如天塌地陷一般。因為從定義上說，它是大腦理解發育遲緩，而且是一個終身無治的病狀，很可能是伴隨終身。

威利今年30歲了，在彭灼西夫婦永不放棄的努力下，他在沃爾瑪超市上班，是庫房的搬運工，負責從卡車上往庫房卸貨，同班工友大約有10個，同事之間關係融洽，深得上司賞識，沒有享受任何殘障的特殊待遇，每周工作40個小時，自己開車上下班；休假時喜歡自己開車到很遠的地方看火車，星期天自己開車去教會做禮拜。30歲的威利不但生活完全可以自理，還可以用中英文雙語表達自己的觀點。

彭灼西說，他已成為一個自食其力的人。去年12月時，夫婦兩人離開家裡35天，他就一個人自己去工作，可以安排好自己的生活，「這個是我感到欣慰的」，他沒有成為社會的負擔。

彭灼西指出，威利在整個成長過程中，除了小學接受了大量的政府資助外，沒有領過政府其他方面的救助，特別是成年以後任何對特殊群體的補助。他們一直希望威利能夠自食其力，不要成為社會的負擔，「把有限的資源留給那些比他情況更糟糕、更需要錢的人」。

威利父母分享經歷，是要讓大家知道，在自閉症康復道路上沒有奇蹟，但堅持不懈地走下去就是奇蹟。彭灼西希望他們的故事能讓自閉症孩子和家長看到希望，相信孩子人生中的無限潛力，相信生命的奇蹟。彭灼西的足跡遍布全球，只要有需要，他都會前去輔導，他的家門也隨時為著這些苦難的家庭打開。歡迎致電713-988-3011洽詢，或逕往6501 Westline Dr. Houston TX 77036。

彭威利拉得一手好琴，目前在WAL MART打工，能說雙語，是自閉兒訓練成功的典範...
彭威利拉得一手好琴，目前在WAL MART打工，能說雙語，是自閉兒訓練成功的典範。（彭灼西提供）
自小患有自閉症的彭威利（左一）在父母堅持不懈的照顧下成長，已能自食其力。（彭灼西...
自小患有自閉症的彭威利（左一）在父母堅持不懈的照顧下成長，已能自食其力。（彭灼西提供）

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