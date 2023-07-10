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農工國際大學 舉辦西半球貿易研討會

【休士頓訊】
德州農工國際大學日前主辦西半球貿易年度國際研討會，該校校長Dr. Pablo Arenaz (右三)、商學院院長Dr. Steve Sears(左一)、西半球貿易研究中心主任Dr. George Clarke(右一)等與主講人Mr. Neil Irwin (左五)於會後合影。（台北經文處教育組提供）
德州農工國際大學日前主辦西半球貿易年度國際研討會，該校校長Dr. Pablo Arenaz (右三)、商學院院長Dr. Steve Sears(左一)、西半球貿易研究中心主任Dr. George Clarke(右一)等與主講人Mr. Neil Irwin (左五)於會後合影。（台北經文處教育組提供）

位於美墨邊境貿易大城拉雷多（Laredo）的德州農工國際大學(Texas A&M International University)，日前主辦西半球貿易年度國際研討會（Annual Western Hemispheric Trade Conference），邀請墨西哥塔毛利帕斯州自治大學（Universidad Autónoma de Tamaulipas）協辦。會議歷時三天，傳遞了重要的知識和國際經濟現勢，也給予近百位國際重要智庫和學者極佳的交流和研討的機會。

這次會議是由德州農工國際大學商學院的西半球貿易研究中心發起，今年邁入第27屆。主辦方西半球貿易研究中心致力國際貿易的研究，包括國際貿易協定、關稅、關務政策、區域經濟政治與商業發展、區域財金政策、商務環境與文化等，尤其側重於北美洲與拉丁美洲之間的經貿研究。

今年會議邀請三位傑出的主講嘉賓，包括Axios新聞網的經濟新聞總編輯Neil Irwin，從媒體專業的立場，分享新經濟時代議題。在美國著名智庫Brookings Metro擔任資深獲獎學者的Tonantzin Carmona女士，發表加密貨幣與美國有色人種社區的關連性和影響。另外，世界銀行的發展研究首席經濟學家Leora Klapper博士，於年會中分享2022年度世界發展報告。所有現場議程和講演都採線上同步播映。

這次年會亦有許多學術研究論文的發表，參加與發表的學者不僅來自美國各地，也有許多來自墨西哥的學者參加與發表。年會共包括20場學術發表會議，共計發表約75篇學術論文，陳書修博士也在會中發表兩篇學術論文，包括探討日本人壽保險公司的國際投資與外匯避險決策，及香港與新加坡的住宅與商業不動產房價與空屋的關係。此外，為鼓勵博士生，這次會議亦特別設有博士學生的學術研究發表場次，受到美墨兩國的研究生和學者歡迎。

年會舉辦城市拉雷多地屬美墨邊境，向來為美國最大的進出口貿易中心之一。2019 年6月起，已成為全美國第一大的進出口貿易中心，勝過於芝加哥O’hare國際機場（第2名）及洛杉磯港（第3名）。拉雷多近五年的貿易成長率達31%，是全美國成長最快的國際貿易吞吐港之一。

年會主辦學校德州農工國際大學為美國西區主要的高等學府之一，是德州農工大學系統下的一員，也是除總校區外，唯一有授予商學管理博士學位的校區。學生總人數超過8,000名，授與學士、碩士、博士學位。該大學對西班牙裔學生的支持，在全美名列前茅。Money.com於2022年底將該校列入「Best Colleges in America, Ranked by Value」。此外，該校有幾位來自台灣的學者服務，曾與輔仁大學合作辦理商學碩士MBA雙連學位，並曾與淡江大學合組研究團隊。

德州 墨西哥 美墨邊境

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