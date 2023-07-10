華男遭槍撃重傷 善款湧入

由德州眾議員、中國人活動中心、亞裔選舉聯盟、美南福建同鄉會聯合主辦的里民大會7月8日舉行，為6月24日槍擊案受害人鄭學林募款。此案受到各方高度關注，民意代表、官員及警方出席會議，並與民眾對談。（記者封昌明／攝影）

發生在6月24日凌晨的槍擊案，被害人鄭學林身中6槍，至今尚未脫離險境，被害人的太太柯建雲，7月8日現身在中國人活動中心舉行的里民大會上。她在會中泣訴，夫婿仍躺在醫院裡痛到想自殺，醫生告訴她，她的丈夫體內沒有一顆子彈是完整的，都是子彈的碎片，建議她將彈殼碎片留在體內比完全取出的要好，這意味著子彈碎片將在他體內伴隨著他的下半人生，有可能半身不遂。

柯建雲說，丈夫自案發以來每日難以入眠，一直在痛苦中掙扎，左手臂幾乎已殘廢，手骨已粉碎，背部皮膚呈糜爛現象。她回憶事發當晚，先生是在沒有預防的情況下遭到攻擊，當時他是有給歹徒錢的，但歹徒嫌太少，憤而發起攻擊，她先生至今仍經常在這樣的惡夢中驚醒。

鄭家的悽慘遭遇激起了到場民眾的惻隱之心，國會議員AL Green邀請斯坦福市議員譚秋晴擔任翻譯，並請柯建雲到舞台上。他除了表示對鄭學林的關心，並帶頭捐出1000元，並呼籲現場民眾踴躍捐款，西南管理區主席李雄、國際管理區區長李蔚華等紛紛伸出援手，各捐出1000元，隨後善款持續送到柯建雲的手中，社區大愛在此展露無遺。

這場由德州 眾議員Gene Wu、中國人活動中心、亞裔 選舉聯盟、美南福建同鄉會聯合主辦的里民大會，是自案發以來第二場，受關心程度前所有未有，包括休士頓警察 局長Troy Finner、執行副警長Ban Tien、Yasar Bashir、德州眾議員Gene Wu、國會議員Sheila Jackson Lee、 Al Green、德州参議員 John Whitmire、哈里斯縣第四區區長Lesley Briones、休士頓市議員Edward Pollard、斯坦福市議員譚秋晴等都高度關注此案。

負責偵辦此案的西區分局小隊呂偉振（Jonathan Lui）表示，他在案發當晚就接到報告，隨即掌握了狀況，立即派出警員前往現場偵辦，經查訪附近的攝影機，成功地掌握嫌犯資料，並在24小時內逮獲一嫌，雖然仍有一嫌在逃，但他們有信心在近日內破案。他強調科技辦案的重要性，並呼籲所有居民，確定附近的攝影機都正常運作，以確保住戶安全。

自案發以來即積極為鄭家奔走的福建同鄉會會長陳貽亮表示，從地方到中央的民選官都關心此案，呼籲警方在中國城的分局可以六天都營業，並且輔導民眾使用槍枝，正面防衛入侵的歹徒，獲得警方正面回應。

李雄說，西南管理區每月有八次會議，都是有關社區的議題，也有中國治安會議，民眾可以在會中以中文發問，呼籲大家踴躍前往參加。