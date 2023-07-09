高溫效應 休士頓地區「蚊子日」減少20天

休士頓地區自1979年以來，蚊子日一直呈現減少的趨勢。（取自Climate Central報告）

由於蚊子喜歡溫度在50度至95度、濕度高於42%的天氣，因此這類天氣的日子被稱為「蚊子日」（mosquito day）。不過，全球暖化造成的氣溫增加，對美國各地卻有不同影響，位居南部的休士頓 地區，反倒因為高溫 日數變多，超過蚊子所能承受，2023年的蚊子日數量反倒比往年少了20天。

自1979開始統計後，休士頓地區的蚊子日就呈現越來越少的趨勢，平均比1979年的240天少了20天，2022年更只剩182天。雖然人們可能因為高溫而感到難受，但好消息是，煩人的蚊子可望暫時消失。Climate Central指出，蚊子日減少，也代表西尼羅病毒（West Nile）這類藉蚊子傳播的疾病感染率將會降低。

Climate Central長期來分析美國242個城市的蚊子趨勢，雖然休士頓等南方城市因為氣候暖化使得蚊子日變少，但是北部地區的蚊子日反而越來越多。俄亥俄河谷（Ohio Valley）與東北部蚊子日的增加趨勢最為明顯。不過，蚊子日的增減，除了氣溫，還有雨量。豪大雨過後，蚊子能夠繁衍後代的地方變多，但偏乾的氣候卻也會導致蚊子與鳥類因為共用水源而增加西尼羅等病毒的擴散機會。

儘管如此，建議德州 民眾還是不要掉以輕心，上月底公共官員日前宣布，德州哈里斯縣（Harris County）西南地區採集的蚊子樣本中，檢測出西尼羅病毒（West Nile virus）。他們確認取自郵遞區號77005的樣本，是今年出現第一起西尼羅病毒蹤跡。

官員提醒居民，夏季享受戶外活動的同時，要記住保護自己和家人免受疾病侵害與蚊子叮咬。