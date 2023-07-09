恆豐銀行第二季度財報 OCC按讚

恆豐銀行董事長吳文龍（前排中）率理事向外界說明第二季財報，表現優異，獲得OCC肯定及好評。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行7月7日在Pappa's Brother Steakhouse 舉行2023年第二季度財報記者會，恆豐銀行董事長吳文龍、副董事長張瑞生、董事錢武安、孫定藩、洪瓊慧、吳國寶、董事兼總經理張永男出席記者會，Chief Lending Officer Fion Chen、Investment Officer Dawning Ho、Spring Branch Marketing Sook Kim、公關經理Jennifer Zhou, 秘書Lisa Li列席出席。

吳文龍歡迎媒體朋友出席今年第二季度財報記者會，並首先匯報恆豐銀行本季度的財報數據。截止到2023年6月30日，恆豐銀行的總資產超過25.5億，資產報酬率（ROA）達2.1%，投資報酬率（ROE）17.6%，截至6月底， 恆豐銀行收入近3350萬（Before Tax），在剛剛結束的OCC（通貨監理局）的檢查中，恆豐銀行的各方面都得到了OCC肯定及好評。吳文龍表示，成績的取得同董事會成員及全體員工的共同努力是分不開的，所以，在此也特別感謝全體同仁的共同努力。

談到目前的外部經濟形式，吳文龍表示，Fed已經公佈7月份會升息 0.25%，預計年底前還會再次上調。上一次Fed 快速升息是在2004年到2006年，17年之後的今天，自去年三月開始，Fed已經升息10次了。這表明，自去年三月份開始的Fed實行貨幣政策收緊，希望藉積極升息讓通貨膨脹 降溫的策略，到目前止，通貨膨脹的問題改善還沒有達到預期的效果，壓力還是有的。

吳文龍表示未來一段時間經濟不容樂觀，低利率的時代可能一去不復返，Fed的持續升息，貸款 的客人壓力就較大，每個月的payment隨著升息也在不斷地上漲，對於銀行而言，雖然利潤有限，但還是非常願意幫助客人攜手同行，共同渡過艱難的時刻。

當然目前的狀況，也是考驗銀行經營管理的時刻，銀行要更加注重內部的機制管理，嚴格管控經營成本，同時更好的進行風險管理，保持貸款品質的管理。但從歷史記錄看，即便是經濟風暴的2008年，恆豐銀行的收益都是強勁的。同樣，面對目前的經濟形勢，恆豐銀行將一如既往的為廣大客戶提供更優質的服務，力求在低利潤時期創造更優異的成績。

恆豐銀行成立於1998年5月18日，今年是恆豐銀行25周年，從當年臨時組合屋，38位員工的開始，經過25年兢兢業業的辛勤耕耘，現今的恆豐銀行總資產已超過25.5億，已成長為大型銀行的標準，員工超過257人，擁有總行及分行20處，成為一個Loan production office的本地創立之大型華資銀行。

恆豐銀行大樓，除已成為休士頓中國城的地標式建築外，也帶動了中國城的經濟繁榮。在未來，恆豐銀行將繼續秉持以心服務，服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。