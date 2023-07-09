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休士頓台灣松年學院「讚美操」 男女老幼健身趣

記者封昌明／休士頓報導
來自台灣的張忠誠老師（圖中）在松年學院開課教導學員「讚美操」，學員們收獲滿滿。（記者封昌明／攝影）
來自台灣的張忠誠老師（圖中）在松年學院開課教導學員「讚美操」，學員們收獲滿滿。（記者封昌明／攝影）

休士頓台灣松年學院為提倡活到老學到老的宗旨，經常邀請各領域的專業人士前來教學，今年新的課程有馳名基督教團體的「讚美操」，7月5日該校迎來台灣財團法人新北市讚美操文化藝術基金會的監事張忠誠老師前來教學，與學員們一同健身

張忠誠說，讚美操結合舞蹈和體操，適合男女老幼。優美旋律提升氣質，肢體運動保持身體健康，神話語潔淨心靈，導引行事為人，得豐盛、平安、喜樂人生。

松年學院宗旨，特為高齡者提供「活到老，學到老」的優良學習場所和機會，並為德州政府立案非營利教育機構，因此捐款可獲減稅。

學院的信念和宗旨是透過「活與學」的融合追求豐盛的生命。上課採用選課制度，課程包括益智的、興趣的及實用的類別。啟發性多語（普通話、台語、英語等）教學。一學年兩學期制，每星期一、二、三、四上課，師資優良。

該院誠摯的歡迎凡認同本院宗旨不分族裔的長輩走出自己的巢穴、進入一個融洽活躍愛的大家庭。松年學院歡迎大家加入「學在樂中、活得好」的團隊。

松年學院行政團隊董事長：陳美芬、院長：許勝弘、教學副院長：何益民、行政副院長：黃逢春、董事：王貞慧（副）、趙偉宏 、黃逢春、羅月省、陳錦綉、許碁甸、宋明麗、許信吉、陳國沛、林富桂、郭美枝。

松年學院地址：5855 Sovereign Dr. Suite G Houston, TX 77036，TEL：(713) 272-8989，FAX：(713) 272-8112，EMAIL：[email protected]

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