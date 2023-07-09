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GPS監測器洩行蹤…布蘭諾湖上浮屍 死者丈夫涉重嫌

編譯林思牧／綜合報導
兇嫌Karlton Dudley。（警局提供）
兇嫌Karlton Dudley。（警局提供）

德州布蘭諾（Plano）地區的路易斯維爾湖（Lake Lewisville）日前發現一具女性浮屍，警方宣布死者是被謀殺，懷疑是她丈夫下的毒手，調查後發現她丈夫的腳踝GPS監測器（ankle GPS monitor）訊號指出，在浮屍出現前兩天，他曾經到過湖面上。

路易斯維爾湖7月26日發現女性浮屍。（取材自路易斯維爾湖官網）
路易斯維爾湖7月26日發現女性浮屍。（取材自路易斯維爾湖官網）

這個風景優美的湖上出現浮屍的消息，令布蘭諾一帶的市民相當震驚。丹頓縣南部地方報刊Cross Timbers Gazette報導，布蘭諾市民卡爾頓達德利（Karlton Dudley)上月24日向警方報案，指他32歲的妻子莎菈達德利（Sarah Dudley）不見了。26日有人報警指在路易斯維爾湖岸邊有一個大行軍袋漂浮，打開後發現裡面是一個女子的屍體。

37歲的卡爾頓在浮屍出現前，就有刑事官司（grand jury）纏身。他的一位女性朋友可能是希望女兒人生中有「父親形象」（father figure）的男子，因此讓14歲的女兒每周兩次與卡爾頓外出，有時候卡爾頓會把女孩帶回家，甚至留她過夜。

後來那位女性朋友在女兒的電腦上發現卡爾頓發送的訊息，充滿性暗示與性提議，女孩的媽媽遂向警方報案，警方調查後在2022年9月將卡爾頓逮捕，十天之後卡爾頓獲准交保，但他必須戴上腳踝GPS監測器。警方查閱偵測器的位置追蹤圖後，發現卡爾頓在24日那天到過路易斯維爾湖，而且他不只是站在湖邊，他到過湖中間的位置。

警方隨即找卡爾頓問話，他辯稱那天他到湖上划獨木舟做運動，警方沒有相信他的說詞，用「虐待屍體」（abuse of corps）罪名將他逮捕入獄，隨後在官方網頁上公布他的大頭照。警方表示，莎菈是被謀殺的，但目前法醫還在調查死因，等驗屍報告出爐後，應該會對卡爾頓追加提出謀殺的控罪。

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