Facebook帳戶遭駭賣東西 德州女被買家威脅

德州一婦在臉書商城賣東西，不料卻成為夢魘。（取自臉書商城頁面）

德州 一名女性表示，有人駭入她的Facebook帳戶，假冒她販售從未見過的物品，導致多名潛在買家出現於她的家附近。讓她對自己的生命感到害怕，她說已經接到威脅。

讓這位婦女感到不安的情況，始於她無法登入Instagram與Facebook帳戶。

當事人Sherman說：「我當時正在網路上Po 文，然後一個視窗突然跳出來，要求我輸入密碼。我試著輸入我的密碼，但卻無法登入。」

她表示接下來發生的事情更加出乎意料。「我的手機一直收到關於我正在出售這個、出售那個的通知。73個物品...雞舍，各種東西。」她說。

然而，Sherman說，一個從未見過的沙發假廣告引來人們上門找她，這些人已經向駭客 付款購買了這些家具。

到目前為止，Sherman已經知道有三個人到她家來。他們收到了她帳戶發送的信息，其中包括她認為駭客能夠從雲端 盜取的她的身分證照片。

Sherman試圖聯繫Facebook所屬公司Meta，但未獲得回應。該應用程式提供了一些建議來保護帳戶的安全，包括確保使用獨特與私密的密碼，啟用雙重身分驗證及登入警示。Sherman表示，她暫時停止使用所有社交媒體。