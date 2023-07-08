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福斯自駕車測試 第1站奧斯汀

編譯林思牧／綜合報導
德國車廠福斯VW宣布，即將德州奧斯汀測試自駕車（self-driving car）。（取自福斯官網）
德國車廠福斯VW宣布，即將德州奧斯汀測試自駕車（self-driving car）。（取自福斯官網）

德國車廠福斯VW（VOLKSWAGEN）7日宣布，即將在美國測試自駕車（self-driving car，又稱autonomous car），選擇的第一個城市是奧斯汀，中德州的民眾可能很快會在路上看到由電腦駕駛的「微巴士」（micro-bus）。

福斯車廠已經在德國做過自駕車的測試，現在進軍美國，10輛全電動廂型車ID.BUZZ會在奧斯汀的街道上行駛。這款小巴士就是福斯經典的可愛車款，只是現在是用電動馬達來驅動，再加上最先進的自駕技術。福斯原本是跟福特汽車（Ford Motors）旗下的Argo AI公司合作，但福特後來發現全自駕的目標太遙遠，把短程目標改為半自駕（semi-autonomous driving），Argo AI遂被淘汰。

但福斯仍然想開發全自駕的系統，因此改跟以色列的自駕科技公司「活動眼」（Mobileye）合作，這批測試車輛使用的是活動眼第四級自駕系統（Level 4 self-driving system），也就是在某些情況下車子可以完全自駕。

美國是全球車輛市場最大的國家，福斯要想在美國保持現有的地位，必須在自駕科技上跟進，目前通用汽車GM旗下的Cruise，以及前身是谷歌自駕車專案（Google Self-Driving Car Project）的Waymo LLC都在努力開發全自駕科技。福斯的目標是在2026年提供自駕的「機器人計程車」（robotaxi），到時候共乘服務公司可能是全自駕車的最大買家。

目前自駕科技還不夠成熟，因此在奧斯汀進行測試時，駕駛座上還是有一名司機，當自駕系統不能掌控情況時，司機會把操作行動接過來，以確保大眾的安全，如果在奧斯汀的測試成果令人滿意，未來三年內還會拓展到美國另外四個城市去測試。

自駕車 德國 AI

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