華男遭槍擊 同鄉會發5點聲明

西南管理區主席李雄（右四）與福建同鄉會的鄉親及業主們合影。（記者封昌明／攝影）

福建籍男子鄭學林，上周午夜下班回家遭到埋伏在附近的兩名非裔男子持槍行搶，遭歹徒朝腹部連開六槍，子彈雖然已取出，但右手骨碎裂等重傷仍在手術中，被害人妻子柯建雲每日前往探視，她表示，先生的情況雖有好轉，但出院後仍需要長時間復健，鄭家的悲慘事件，激起僑社群情激憤，紛紛伸出援助之手。

柯建雲7月5日在福建同鄉會會長陳貽亮、中華文化中心執行長華啟梅、百利公寓業主王藝達、瑞樂公寓負責人Alex Weng等人的陪同下，前往西南管理區中國城治安會報上陳情，獲得該區主席李雄等人的正面回應，表示將全力協助鄭家渡過難關，並且將擴大召開安全會議的層級，希望引起更多高階官員的重視，讓中國城的人民得以安居樂業。

福建同鄉會會長陳貽亮近日帶著被害人家柯建雲四處陳情，他在西南管理區的安全會報上憤怒地發表5點聲明：

一、對搶匪連發6槍的髮指行為表達極度的怒慨和譴責；對華人 社區的安全表示極度的擔憂。

二、與會的政要們要怎想方設法地將華人社區安全做得更好。

三、怎樣能夠更多、更有效、更充分地分配到聯邦，州和地方政府每年對社區的撥款，並更有效更多地使用在社區安全方面，（尤其是西南區的中國城）更能利用這些資源來提高華人社區的警力配備，首先盡快恢復疫情 前惠康超市內警察 局七天營業時間，而不是現在三個半天的營業，警局內應配備24小時的中英雙語報案專線及24小時的雙語警員；解除語言障礙才能更有效地使更多的人及時報案。

四、每次的社區會議都要配備中英雙語翻譯，社區應該設立每天24小時的中英雙語專線服務，並在突發事件發生時能親臨現場協助翻譯，及時為不會英文的民眾服務、解除語言障礙才有更多的民眾來表達意見，並在發生案件時能及時報案。

五、警局應和社區配合經常舉辦社區安全防範意識會議，經常舉辦持槍民眾正當持槍防衛的安全意識講座。