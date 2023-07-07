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一銀主辦美國大成鋼3.18億美元聯貸

【休士頓訊】
第一銀行統籌主辦大成鋼集團3.18億美元聯貸，在大成鋼集團總經理謝榮坤（右）見證下，由第一銀行董事長邱月琴（中）與TCI Texarkana Inc.總裁謝瀚尹（左）共同完成簽約。（第一銀行提供）
第一銀行統籌主辦大成鋼集團3.18億美元聯貸，在大成鋼集團總經理謝榮坤（右）見證下，由第一銀行董事長邱月琴（中）與TCI Texarkana Inc.總裁謝瀚尹（左）共同完成簽約。（第一銀行提供）

第一銀行休士頓分行繼2022年為台灣大成鋼集團旗下美國孫公司TCI Texarkana Inc.籌組8500萬美元聯貸案後，於今年再下一城，成功為該集團主辦5年期3.18億美元。

建廠聯貸案，7月5日在大成鋼集團總經理謝榮坤見證下，由第一銀行董事長邱月琴與TCI Texarkana Inc.總裁謝瀚尹共同完成簽約。

該聯貸案由第一銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行，玉山銀行、彰化銀行、華南銀行、土地銀行與兆豐銀行擔任共同主辦行，並獲合作金庫銀行協辦，參貸行尚包含永豐銀行及臺灣中小企業銀行，在九家公、民營銀行熱烈支持下，總共超額認購1.6倍，資金用途主要係供 TCI Texarkana Inc.在美國德州進行二期擴廠計畫使用。

1986 年謝榮坤於台灣臺南仁德創立了大成鋼集團，嗣後單槍匹馬赴美成立美國大成公司，經數十年的努力耕耘，成功將大成鋼集團打造成為如今全球最大的工業產品通路商之一，目前在美、加、澳、英、紐、巴西等全球市場設立了逾50處營運據點，事業版圖橫跨不銹鋼、螺絲螺帽，以及工業用鋁的製造與銷售通路兩端，不僅促不銹鋼事業在美市占高達一成，鋁材亦占全美通用鋁材需求量近六成，均居產業領導地位。

TCI Texarkana Inc.為大成鋼集團全資持有孫公司，2018年自美國 Arconic, Inc.收購德州鋁材工廠後，自此擔任集團的鋁材生產要角。而大成鋼集團為美國最大進口不銹鋼材、鋁材及工業扣件之批發業者，兼具製造商與通路商角色，搭配自行研發之電子商務 B2B 網路下單系統及當地發貨倉庫，可達到即時出貨暨降低成本之市場競爭優勢；2021 年美國政府推廣「美國製造」政策及兆元基礎建設法案（IIJA）政策，帶動境內鋼、鋁材需求持續攀升，而大成鋼集團憑藉市場競爭力及垂直整合優勢，未來營運拓展前景可期。

第一銀行長期協助提供台商核心企業與境外關係企業融資服務，全力支援企業架構全球事業版圖，此次統籌主辦 TCI Texarkana Inc.聯貸案，是休士頓分行自2021 年開行以來與美國大成鋼集團的第 3 次攜手合作，未來也將持續串聯海內外經營據點，密切掌握企業需求，攜手客戶在地化發展，成為企業布局全球產銷最堅實的後盾。

德州 休士頓

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