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火箭隊前總教頭范甘迪 被ESPN裁員

編譯林思牧／綜合報導
NBA休士頓火箭隊(Houston Rockets)前總教練傑夫范甘迪(Jeff Van Gundy)被裁員。（取自FOS官方推特）
NBA休士頓火箭隊(Houston Rockets)前總教練傑夫范甘迪(Jeff Van Gundy)被裁員。（取自FOS官方推特）

NBA休士頓火箭隊（Houston Rockets）前總教練傑夫范甘迪（Jeff Van Gundy），上月底在運動電視台ESPN節約開銷（cost-cutting）的新一波裁員行動中失去籃球評論師（Basketball Analyst）的工作，他是很受觀眾歡迎的電視名人，消息傳來令許多休士頓運動迷驚訝。

紐約郵報（New York Post）的安德魯瑪昌(Andrew Marchand)是首先報導這個消息的記者，但該報是比較偏向八卦報的性質，有些讀者起先有些懷疑，但這個消息後來獲得證實。現年61歲的傑夫范甘迪出生成長於加州，他的父親比爾是紐約州立大學的籃球教練，傑夫和他的哥哥史坦（Stan Van Gundy）從小就在父親的指導下打籃球，兄弟兩人後來都成為NBA的總教練。

傑夫在紐約尼克隊（New York Knicks）擔任總教練期間，在1999年NBA季後賽帶領球隊進入總決賽（Finals），但被聖安東尼奧隊（San Antonio Spurs）抱走了冠軍盃。2003年6月傑夫成為火箭隊的總教練，馬上翻轉了球隊的戰績，在下一季中帶領火箭隊五年來首度進入季後賽。

接下來的一季，火箭隊的兩大主將姚明（Yao Ming）和崔西麥克格雷迪（Tracy McGrady）表現奇佳，火箭隊以51勝31負的戰績晉級季後賽，可惜第一輪就被達拉斯牛仔隊（Dallas Mavericks）刷掉。他在2007年離開火箭隊後仍然定居在休士頓，他很有幽默感，在節目中也常常稱讚休士頓地區的有趣地點，包括高速公路休息站的Buc-ees。

傑夫范甘迪在ESPN的薪酬應該相當高，公司為了節省開銷把他裁撤，但會另外雇用比較便宜的評論師給球賽講評，喜歡他的觀眾將來聽不到他精闢的論點和多有轉折的笑話了。

休士頓 季後賽 NBA

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