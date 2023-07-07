州大校園旁5死公寓大火 破案

警方與消防隊於6日上午的記者會中宣布，30歲的賈柯比弗格森(Jacobe Ferguson)於5日(周三)被警方以「造成重傷害或死亡的縱火」罪名逮捕。（取自KUVE Youtube直播截圖）

德州州立大學（Texas State University）聖馬可斯（San Marcos）分校旁兩棟公寓建築，2018年7月20日發生大火，有五名學生死亡、數十人受傷，在慘案發生即將屆滿五周年之際，警方於6日（周四）宣布破案並逮捕30歲的縱火 兇嫌。

位於校園附近的「標誌性村莊」（Iconic Village apartments）和「復古小公寓」（Vintage Pads apartments）是該校學生聚居的地點，那天夜裡消防局接到報案趕到時，熊熊火焰把天空染成橘紅色，許多學生為了逃命從二樓的窗戶跳到地面，等大火被撲滅後，消防隊在灰燼中找到五名學生燒焦的屍體，他們的年齡從19歲到23歲。

警方與消防隊於6日上午的記者會中宣布，30歲的賈柯比弗格森（Jacobe Ferguson）於5日（周三）被警方以「造成重傷害或死亡的縱火」罪名逮捕，如果這項第一級的重罪名成立，他可以被判處終身監禁。在海斯縣拘留所（Hays County Jail）公布的大頭照中可以看出，弗格森是體型壯碩得像美式足球 員的非洲裔青年，法官把他的保釋金設定為25萬元。

消防局長指出，縱火是很難查出確切原因的犯罪行為，警消單位前後收到265條民眾提供的線索，調查之後都沒有得到進展，火災發生後弗格森也曾被約談過，但是當時不認為他是嫌疑人。起初警方提供1萬元的懸賞，經過一年還沒有破案，懸賞增加到11萬元，但警方的突破並不是來自民眾的舉報，因此不會有人得到這筆賞金。

事件發生時弗格森才25歲，他是該大學的學生，也是標誌性村莊的一位住戶。那場大火不但造成重大死傷，也迫使200多人必須遷居。警方沒有公布為什麼會認為弗格森是嫌犯的任何證據或資訊，但是媒體指出，當聯邦警察 5日清晨6時45分左右到奧斯汀市他的現址逮捕他時，他的表情是「驚愕」（startled），在審判時警消單位勢必會提供證據，對死難學生的父母而言，他們有機會替子女討回公道了。