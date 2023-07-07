我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

州大校園旁5死公寓大火 破案

編譯林思牧／綜合報導
警方與消防隊於6日上午的記者會中宣布，30歲的賈柯比弗格森(Jacobe Ferguson)於5日(周三)被警方以「造成重傷害或死亡的縱火」罪名逮捕。（取自KUVE Youtube直播截圖）
警方與消防隊於6日上午的記者會中宣布，30歲的賈柯比弗格森(Jacobe Ferguson)於5日(周三)被警方以「造成重傷害或死亡的縱火」罪名逮捕。（取自KUVE Youtube直播截圖）

德州州立大學（Texas State University）聖馬可斯（San Marcos）分校旁兩棟公寓建築，2018年7月20日發生大火，有五名學生死亡、數十人受傷，在慘案發生即將屆滿五周年之際，警方於6日（周四）宣布破案並逮捕30歲的縱火兇嫌。

位於校園附近的「標誌性村莊」（Iconic Village apartments）和「復古小公寓」（Vintage Pads apartments）是該校學生聚居的地點，那天夜裡消防局接到報案趕到時，熊熊火焰把天空染成橘紅色，許多學生為了逃命從二樓的窗戶跳到地面，等大火被撲滅後，消防隊在灰燼中找到五名學生燒焦的屍體，他們的年齡從19歲到23歲。

警方與消防隊於6日上午的記者會中宣布，30歲的賈柯比弗格森（Jacobe Ferguson）於5日（周三）被警方以「造成重傷害或死亡的縱火」罪名逮捕，如果這項第一級的重罪名成立，他可以被判處終身監禁。在海斯縣拘留所（Hays County Jail）公布的大頭照中可以看出，弗格森是體型壯碩得像美式足球員的非洲裔青年，法官把他的保釋金設定為25萬元。

消防局長指出，縱火是很難查出確切原因的犯罪行為，警消單位前後收到265條民眾提供的線索，調查之後都沒有得到進展，火災發生後弗格森也曾被約談過，但是當時不認為他是嫌疑人。起初警方提供1萬元的懸賞，經過一年還沒有破案，懸賞增加到11萬元，但警方的突破並不是來自民眾的舉報，因此不會有人得到這筆賞金。

事件發生時弗格森才25歲，他是該大學的學生，也是標誌性村莊的一位住戶。那場大火不但造成重大死傷，也迫使200多人必須遷居。警方沒有公布為什麼會認為弗格森是嫌犯的任何證據或資訊，但是媒體指出，當聯邦警察5日清晨6時45分左右到奧斯汀市他的現址逮捕他時，他的表情是「驚愕」（startled），在審判時警消單位勢必會提供證據，對死難學生的父母而言，他們有機會替子女討回公道了。

縱火 警察 足球

上一則

火箭隊前總教頭范甘迪 被ESPN裁員

下一則

34新移民 新澤西戰艦宣誓入籍

延伸閱讀

不滿少年遭警射殺 法國大暴動邁第4天 巴黎奧運場館也遭縱火

不滿少年遭警射殺 法國大暴動邁第4天 巴黎奧運場館也遭縱火
縱火燒死女友娃 恐怖情人起訴 檢請加重刑期

縱火燒死女友娃 恐怖情人起訴 檢請加重刑期
在亞市4次縱火 洛市38歲男落網

在亞市4次縱火 洛市38歲男落網
河濱夫婦經營公司20年 女遊民縱火化為烏有

河濱夫婦經營公司20年 女遊民縱火化為烏有

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46
近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

2023-07-05 14:46

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹