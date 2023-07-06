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百度高溫襲德州 病患塞滿急診室

編譯胡立宗／綜合報導
急救人員協助中暑者就醫。（路透）
急救人員協助中暑者就醫。（路透）

德州6月以來的氣溫都在100度以上，部分地區甚至逼近120度，許多年長者、體弱者因為過熱而死亡，各地醫院的急診室也塞滿了病患，絕大多數都是因為中暑或熱衰竭。不過，好消息是熱氣團將往東移，德州接下來應該會涼快不少。

醫療專家提醒，高溫乍看之下並不致命，但事實上卻是最可怕的極端氣候之一，全美因為熱衰竭而死的人數還高於颶風、龍捲風與水患。德州目前初估已有數千人因高溫而就醫，但是因為只有半數醫療院所會向州府回報，實際數字恐遠高於此。德州衛生服務局（DSHS）表示，恐怕要六周才能完成全面調查。

德州從南到北都深受熱浪所苦，達拉斯縣、韋布縣（Webb County）、希達爾戈縣（Hidalgo County）都有死亡、大量就醫的現象。其中一名公衛官員還說，當氣溫越來越高，人們也越容易動怒，因此敵對、攻擊、傷害、家暴案件都在增加。

德州南部各縣，目前僅知一地有九名死者，其中八個長於60歲。德州各地監獄也有至少九名囚犯熱死，包括兩名30多歲者。大彎國家公園（Big Bend National Park）則有一對父子死亡，14歲的兒子中暑後，31歲的繼父為了趕去求援，最後竟然車禍身亡，只剩21歲的哥哥獲救。此外，單是6月20日當天，包括德州與附近幾州，每10萬人就有1100人求醫，創下歷史新高。

德州 高溫 家暴

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