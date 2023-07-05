全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

德州 西部US 90路上曾在2022年4月1日出現過一間號稱全美最小的Buc-ee's連鎖店，不過4月4日就消失不見了，許多迷哥迷姐因此「哭天喊地」。然而事隔一年多，這間超迷你的Buc-ee's再度出現，而且應該不會再度消失，Instagram網紅與途經旅人都可以與它合影，並且還能掃描QR code贊助背後的藝術家Matt Tumlinson。

6月30日，德州西部的觀光 網站Visit Sanderson Texas與Desert Air Motel都在Instagram貼文，表示德州最受歡迎的迷你加油站便利店又回來了，就在US 90的Sanderson與Marathon之間。雖然這間超小的Buc-ee's沒有光可鑑人的廁所，也沒有Buc-ee's的招牌點心Beaver Nugget，但是這次重現後，應該不會再度失蹤了。

與原版的迷你Buc-ee's相比，新版的Buc-ee's多了一個歷史銘版，上面說「這間原建於2022年4月1日的Buc-ee's，曾經毫不保留地為當地居民服務，雖然它的營業時間不明，沒有廁所、店員，但是它對Instagram網紅與前往Marfa Trail的旅客卻充滿魅力。

銘版另外還說，因為銷售轉向電子商務，油價 又節節高升，還有全球的Beaver Nugget缺貨潮，使得這間小店在2022年4月4日被迫關閉，但是它已經在2023年回來了，未來還將持續引來遊客與訴訟，但是希望小店一直留存的人，不妨掃掃QR code貢獻一點基金給未來改建計畫或訴訟費用。