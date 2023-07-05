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張忠謀：美中競爭高於合作 國安領先下還算全球化？

嚴格禁墮胎 德州增1萬嬰兒

編譯呂昕怡／綜合報導
德州實施嚴格的堕胎法之後的9個月內，增加額外的近一萬名新生兒。（取自Texas Right to Life網頁頁）
德州實施嚴格的堕胎法之後的9個月內，增加額外的近一萬名新生兒。（取自Texas Right to Life網頁頁）

約翰霍普金斯大學公共衛生學院的一項新分析顯示，德州禁止大多數已懷孕約六週後墮胎的法律生效後的九個月期間，約有1萬名額外嬰兒出生。

這是自2021年9月生效的所謂參議會8號法案（Senate Bill 8）法律以來的首次出生率分析。德州此後幾乎禁止了所有自受孕時刻起的墮胎，除非為了拯救孕婦生命必要。

該研究分析了2022年4月至12月期間的出生數據，涵蓋了在法律生效時至少已懷孕七周或之後懷孕的人群。研究人員使用歷史出生數據來模擬如果法律沒有生效，德州可能會有多少嬰兒出生，並將推測值與實際出生數量進行比較。

在2022年12月，也就是該法律生效一年多後，德州的出生數量比該法律未生效時預期的要多出5%。

禁止在懷孕約六周後墮胎的禁令生效後，德州人開始尋找繞過法律並終止懷孕的方法。人們在懷孕初期就會到診所，向網上供應商AidAccess拿墮胎藥物需求激增，靠近德州附近的州內診所看到了大量從德州來的人湧入。

德州最大的反墮胎倡議組織「德州生命權」（Texas Right to Life）對因該法律而產生的額外1萬名出生嬰兒表示慶祝。今年早些時候，德州議會投票決定每年額外撥款2000萬美元給「墮胎替代方案」計劃，該計劃資助危機懷孕中心和為新手父母提供物質支援的非營利組織。

同時，該州仍在面臨高孕婦死亡率與醫療供應者短缺的挑戰，導致農村地區的分娩和送產選擇受到限制。根據《共同基金（Commonwealth Fund）》2022年的研究，限制墮胎接觸的州通常擁有較少的產科護理提供者，更高的孕婦死亡率以及醫療體系中更大的種族不平等問題。

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