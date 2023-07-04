天氣惡劣 國慶假期航班大亂

國慶日長周末，各大機場班機延誤或取消，大批旅客被迫滯留機場，行程大亂。（取自FOX 26截圖）

FOX 26電視台報導，國慶日長周末，各大機場航班因惡劣天氣等原因大亂。根據世界航班追蹤網站Flight Aware統計，截至2日，全美各地已有1200多個航班被取消，超過2萬9000航班延誤。布希洲際機場（Bush Intercontinental Airport）取消航班數量降至23起，但許多遊客抵達目的地時，行李並未跟著抵達。

一些進出休士頓 遊客遇到困難。威爾遜（Chris Wilson）與剛剛接受背部手術的妻子，國慶日長周末從鳳凰城飛往休士頓度假。他說，「一切都很順利，我們準時抵達休士頓，但托運行李卻不在這裡。」

坐在輪椅上的旅客穆尼奧斯（Phil Munoz）說，「我從蒙大拿州 經加拿大而來，途經丹佛的航班延誤四個多小時，但行李三天前遺失。」他說，「我尋找裝有醫療用品、處方藥的行李，他們告訴我行李已送出，但我們在網站找不到我的行李號碼，直到今天終於確認行李仍在機場。」

即使像Janine Iannerelli這樣的旅行專家也遇到問題。她原訂於6月30日搭乘聯合航空（United Airlines）飛往紐約，但兩天後，她仍無法離開休士頓。

然而，就在有那麼多乘客因種種原因被困機場時，聯合航空執行長科比（Scott Kirby）卻決定搭乘私人飛機，以避免這場惡夢。之後他替這個「麻木不仁」的決定發聲明道歉，指「乘坐私人飛機是一錯誤決定，我真誠的向我們客戶和團隊成員致歉」。

Iannerelli說：「我感受最大的挫折之一，是機組人員加班，或被困在沒有酒店房間、沒有餐券的地方。他們沒照顧到機組人員，更不用說乘客。」「我要告訴你，我的朋友周五（6月30日）被困在華盛頓杜勒斯（Dulles）機場八小時，並未得到任何形式賠償。」

聯合航空發言人上月29日表示，「布希洲際機場（代碼IAH）航班延誤或取消，是因東北部惡劣天氣造成，本周所有航班均受影響。我們看到IAH營運有所改善，我們飛行員將全力以赴。為了繼續讓飛機起飛，我們聯絡中心團隊正加班、加點照顧我們旅客，我們的機場客戶服務人員，正不斷運送行李和協助登機。」

發言人並提醒受航班延誤或取消旅客，聯合航空手機 應用程式app可自動提供個性化重新預定選項，包括行李追蹤訊息、符合條件的餐飲和酒店優惠券等。