休士頓提起訴訟 控HB 2127法案違憲

休士頓市長特納3日對德州提起訴訟，反對HB 2127法。（取自 ABC 13截圖）

ABC 13電視台報導，距離HB 2127「德州 監管一致性法案」（Texas Regulatory Consistency Act）9月1日生效不到兩個月，休士頓 市3日對德州提起訴訟，要求「宣布HB 2127違憲」。

這項被批評者稱之為「死星」（Death Star）法案的HB 2127，由德州州長艾伯特（Greg Abbott）於6月簽署，旨在將某些地方法律的權力交還給州政府。根據6月簽署該法所載的語義，HB 2127可讓州政府在勞工、農業、自然資源與財務金融等領域，制定凌駕於城市條例的規章。

舉例來說，在HB 2127下，達拉斯和奧斯汀的「喝水歇息」（water break）法可被廢除。若該法實施，休士頓將是受影響最嚴重的城市之一。

扭轉一個世紀的州法

HB 2127法案又被稱為「超級先取權法案」（Super Preemption Bill），通過廢除德州憲法地方自治原則，改變先取權定義。該原則賦予像休士頓這樣的城市「自治的權利」，允許這些城市針對當地居民和企業需求和意願，量身定制法律。

休士頓市寫道：「該法無視德州法律的等級制度，也就是一項法案，如HB 2127法不能廢除憲法條款。我們的法律規定，只有通過憲法修正案選舉，才能真正廢除憲法條款。」

休士頓市長特納（Sylvester Turner）在一份聲明中指出，「HB 2127法案瓦解最接近人民的政府級別治理能力，懲罰所有德州居民，休士頓將進行鬥爭，使居民保留憲法權利」。

該法支持與反對主張

該法支持者認為，需解決地方法規日益紊亂的問題，這些法規使企業主難以經營，損害德州經濟。德州的經濟增長和就業，絕大多數集中在該州城市地區。

共和黨籍德州眾議員 柏羅斯（Dustin Burrows）說：「我們希望這些小企業主創造新的就業機會，而不是試圖在每次跨縣市時，面對一系列錯綜複雜的地方法規。」

除休士頓市外，民主黨人、地方領導人、低收入勞工倡議者和環保組織都反對該法。民主黨籍德州眾議員特納（Chris Turner）說：「德州是獨一無二的，我們社區是多元化的，千篇一律、一刀切的方法，並不適用我們幅員遼闊、複雜的州。」