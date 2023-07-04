我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

休士頓提起訴訟 控HB 2127法案違憲

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓市長特納3日對德州提起訴訟，反對HB 2127法。（取自 ABC 13截圖）
休士頓市長特納3日對德州提起訴訟，反對HB 2127法。（取自 ABC 13截圖）

ABC 13電視台報導，距離HB 2127「德州監管一致性法案」（Texas Regulatory Consistency Act）9月1日生效不到兩個月，休士頓市3日對德州提起訴訟，要求「宣布HB 2127違憲」。

這項被批評者稱之為「死星」（Death Star）法案的HB 2127，由德州州長艾伯特（Greg Abbott）於6月簽署，旨在將某些地方法律的權力交還給州政府。根據6月簽署該法所載的語義，HB 2127可讓州政府在勞工、農業、自然資源與財務金融等領域，制定凌駕於城市條例的規章。

舉例來說，在HB 2127下，達拉斯和奧斯汀的「喝水歇息」（water break）法可被廢除。若該法實施，休士頓將是受影響最嚴重的城市之一。

扭轉一個世紀的州法

HB 2127法案又被稱為「超級先取權法案」（Super Preemption Bill），通過廢除德州憲法地方自治原則，改變先取權定義。該原則賦予像休士頓這樣的城市「自治的權利」，允許這些城市針對當地居民和企業需求和意願，量身定制法律。

休士頓市寫道：「該法無視德州法律的等級制度，也就是一項法案，如HB 2127法不能廢除憲法條款。我們的法律規定，只有通過憲法修正案選舉，才能真正廢除憲法條款。」

休士頓市長特納（Sylvester Turner）在一份聲明中指出，「HB 2127法案瓦解最接近人民的政府級別治理能力，懲罰所有德州居民，休士頓將進行鬥爭，使居民保留憲法權利」。

該法支持與反對主張

該法支持者認為，需解決地方法規日益紊亂的問題，這些法規使企業主難以經營，損害德州經濟。德州的經濟增長和就業，絕大多數集中在該州城市地區。

共和黨籍德州眾議員柏羅斯（Dustin Burrows）說：「我們希望這些小企業主創造新的就業機會，而不是試圖在每次跨縣市時，面對一系列錯綜複雜的地方法規。」

除休士頓市外，民主黨人、地方領導人、低收入勞工倡議者和環保組織都反對該法。民主黨籍德州眾議員特納（Chris Turner）說：「德州是獨一無二的，我們社區是多元化的，千篇一律、一刀切的方法，並不適用我們幅員遼闊、複雜的州。」

德州 休士頓 眾議員

上一則

天氣惡劣 國慶假期航班大亂

下一則

西南區管委會辦國慶煙火園遊會

延伸閱讀

休士頓地區首例 建築工死於酷熱

休士頓地區首例 建築工死於酷熱
德州凱勒學區規定嚴 禁跨性者選廁所

德州凱勒學區規定嚴 禁跨性者選廁所
休士頓華埠小姐選美 8佳麗亮相

休士頓華埠小姐選美 8佳麗亮相
平權措施招生違憲 反彈聲浪起

平權措施招生違憲 反彈聲浪起

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
聖安東尼奧機場地勤人員遭達美班機引擎吸入而死。圖為資料照片。（歐新社）

駭人聽聞的自殺方式 德州機場人員疑故意站在死亡定點

2023-06-27 21:37
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往